Из Уфы в Оренбург начнёт курсировать дополнительная пара поездов

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
По нынешнему графику скоростной поезд «Орлан» выезжает из Уфы один раз в день в 7:46 и прибывает в Оренбург в 13:58. В обратном направлении экспресс отбывает в 15:05 и завершает маршрут прибытием в Уфу в 21:22. Среднее время пути составляет 6 часов 12 минут.
По решению Минтранса регионов, с декабря «Орлан» также начнёт отправляться из Уфы и в вечернее время, пребывая в пункт назначения ночью, а из Оренбурга выезжать либо среди ночи, либо ранним утром, оказываясь в столице Башкирии в первой половине дня.
Сейчас для жителей представлен выбор между двумя вариантами: в первом случае из Уфы в Оренбург электричка отправляется в 16:05 и прибывает в 22:42. В обратном направлении (Оренбург — Уфа) время пути будет начинаться с 05:20 и заканчиваться в 11:55. По второму возможному графику в сторону Оренбурга поезд отбывает 18:27 и прибывает на конечную станцию в 00:44. В обратном направлении — движение начинается в 03:12 с прибытием в 09:21.
Проголосовать за удобный для себя график можно по ссылке.
В январе мы сообщали о том, что рейсы скоростного поезда «Орлан» были отменены, как сообщили в РЖД, из-за технической неисправности подвижного состава.