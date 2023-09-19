Из Уфы в Оренбург начнёт курсировать дополнительная пара поездов

Сейчас для жителей представлен выбор между двумя вариантами: в первом случае из Уфы в Оренбург электричка отправляется в 16:05 и прибывает в 22:42. В обратном направлении (Оренбург — Уфа) время пути будет начинаться с 05:20 и заканчиваться в 11:55. По второму возможному графику в сторону Оренбурга поезд отбывает 18:27 и прибывает на конечную станцию в 00:44. В обратном направлении — движение начинается в 03:12 с прибытием в 09:21.