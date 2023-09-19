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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Из Уфы в Оренбург начнёт курсировать дополнительная пара поездов

Из Уфы в Оренбург начнёт курсировать дополнительная пара поездов

19 сентября 2023, 13:08
Фото: mkset.ru
Министерства регионов приняли решение о введении ещё одного «Южного экспресса». Теперь электричка будет ходить по маршруту дважды в день в обоих направлениях.

По нынешнему графику скоростной поезд «Орлан» выезжает из Уфы один раз в день в 7:46 и прибывает в Оренбург в 13:58. В обратном направлении экспресс отбывает в 15:05 и завершает маршрут прибытием в Уфу в 21:22. Среднее время пути составляет 6 часов 12 минут.

По решению Минтранса регионов, с декабря «Орлан» также начнёт отправляться из Уфы и в вечернее время, пребывая в пункт назначения ночью, а из Оренбурга выезжать либо среди ночи, либо ранним утром, оказываясь в столице Башкирии в первой половине дня.

Сейчас для жителей представлен выбор между двумя вариантами: в первом случае из Уфы в Оренбург электричка отправляется в 16:05 и прибывает в 22:42. В обратном направлении (Оренбург — Уфа) время пути будет начинаться с 05:20 и заканчиваться в 11:55. По второму возможному графику в сторону Оренбурга поезд отбывает 18:27 и прибывает на конечную станцию в 00:44. В обратном направлении — движение начинается в 03:12 с прибытием в 09:21.

Проголосовать за удобный для себя график можно по ссылке.

В январе мы сообщали о том, что рейсы скоростного поезда «Орлан» были отменены, как сообщили в РЖД, из-за технической неисправности подвижного состава.

#Уфа#Транспорт#Поезда#Анна Савельева#Рейсы#Оренбург#Южный экспресс#Скоростной поезд#Орлан#Минтранс
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