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Updated Сегодня, 13:26

Глава Башкирии высказался о строительстве мечети и храма рядом с «Городище Уфа-II»

Глава Башкирии высказался о строительстве мечети и храма рядом с «Городище Уфа-II»

19 сентября 2023, 13:24
Фото: 1MI
Ранее жители Уфы возмущались решению властей построить рядом с городом древних Башкир храм.

Глава Башкирии высказался о строительстве мечети Ар-Рахим и о предполагаемом строительстве православного храма рядом с древнем городом Башкир «Городище Уфа-II». В частности, замечание жителей о том, чтобы для начала достроить мечеть Радий Хабиров назвал «справедливым».

— Мы приняли решение её достроить. Но безобразие со строительной документацией заставило нас проводить полное техническое обследование, это первый этап. К зиме сформируют тепловой контур вокруг здания. На это уже деньги есть. Весной, дай Бог, мы начнем строительные работы, — Радий Хабиров.

Что касается строительства православного храма, то на вопрос, где его планируют строить, глава поручил ответить общественной палате. А именно, собрать комиссию, которая выедет на место и по итогам дать свои рекомендации.

— Надо выслушать людей. Все работы остановлены и не будут вестись, пока общественная палата не даст свое итоговое мнение. После этого и будем принимать решение, — Радий Хабиров.

Подробнее о конфликте со строительством православного храма рядом с территорией древнего города Mkset рассказывал здесь.

Стройку остановили: Что происходит на месте древнего города Башкир «Городище Уфа-II»
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#Общество#Элина Сайфранова#Строительство#Новости Уфы#Мечеть Ар-Рахим
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