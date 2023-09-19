Глава Башкирии высказался о строительстве мечети и храма рядом с «Городище Уфа-II»

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Глава Башкирии высказался о строительстве мечети Ар-Рахим и о предполагаемом строительстве православного храма рядом с древнем городом Башкир «Городище Уфа-II». В частности, замечание жителей о том, чтобы для начала достроить мечеть Радий Хабиров назвал «справедливым».
— Мы приняли решение её достроить. Но безобразие со строительной документацией заставило нас проводить полное техническое обследование, это первый этап. К зиме сформируют тепловой контур вокруг здания. На это уже деньги есть. Весной, дай Бог, мы начнем строительные работы, — Радий Хабиров.
Что касается строительства православного храма, то на вопрос, где его планируют строить, глава поручил ответить общественной палате. А именно, собрать комиссию, которая выедет на место и по итогам дать свои рекомендации.
— Надо выслушать людей. Все работы остановлены и не будут вестись, пока общественная палата не даст свое итоговое мнение. После этого и будем принимать решение, — Радий Хабиров.
Подробнее о конфликте со строительством православного храма рядом с территорией древнего города Mkset рассказывал здесь.