«Не одного года»: Хабиров раскрыл судьбу уфимского Арбата

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Posted Сегодня, 09:22

Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Глава Башкирии рассказал о будущем улицы Октябрьской революции в Уфе

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19 сентября 2023, 09:22
Фото: mkset.ru

Глава Башкирии рассказал о будущем улицы Октябрьской революции в Уфе

На данный момент улица Октябрьской революции закрыта на реконструкцию.

Улица Октябрьской революции в Уфе станет полупешеходной зоной с широкими мостовыми и тротуарами. Об этом сообщил Радий Хабиров в своих социальных сетях.

Отмечается, что проезжая часть будет сохранена, однако вместе с тем там будут обустроена прогулочная зона.

Что касается старых домов, которые расположены вдоль улицы и регулярной периодичностью горят, то их внешний вид будет приведен в порядок, а дома культурного наследия сохранены.

— Сзади — мечеть, улица длинная. С реконструкцией мы дойдем до набережной реки Белой. Создадим возможность для жителей и гостей Уфы совершать очень интересные прогулки. Работы предстоит много, это задача не одного года. Но мы справимся, — добавил Радий Хабиров.

Напомним, что часть улицы закрыли на реконструкцию еще весной. В ходе первого этапа будет реконструировано дорожное полотно, ливневки, установка освещения, остановок общественного транспорта, светофоров и системы видеонаблюдения. Работы, согласно контракту, будет выполнять известный подрядчик «Дортрансстрой» за 980 миллионов рублей.

#Общество#Элина Сайфранова#Уфа#Дороги#Новости Уфы#Реконструкция дороги
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