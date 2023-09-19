«Не одного года»: Хабиров раскрыл судьбу уфимского Арбата

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Улица Октябрьской революции в Уфе станет полупешеходной зоной с широкими мостовыми и тротуарами. Об этом сообщил Радий Хабиров в своих социальных сетях.
Отмечается, что проезжая часть будет сохранена, однако вместе с тем там будут обустроена прогулочная зона.
Что касается старых домов, которые расположены вдоль улицы и регулярной периодичностью горят, то их внешний вид будет приведен в порядок, а дома культурного наследия сохранены.
— Сзади — мечеть, улица длинная. С реконструкцией мы дойдем до набережной реки Белой. Создадим возможность для жителей и гостей Уфы совершать очень интересные прогулки. Работы предстоит много, это задача не одного года. Но мы справимся, — добавил Радий Хабиров.
Напомним, что часть улицы закрыли на реконструкцию еще весной. В ходе первого этапа будет реконструировано дорожное полотно, ливневки, установка освещения, остановок общественного транспорта, светофоров и системы видеонаблюдения. Работы, согласно контракту, будет выполнять известный подрядчик «Дортрансстрой» за 980 миллионов рублей.