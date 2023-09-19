«Не одного года»: Хабиров раскрыл судьбу уфимского Арбата

— Сзади — мечеть, улица длинная. С реконструкцией мы дойдем до набережной реки Белой. Создадим возможность для жителей и гостей Уфы совершать очень интересные прогулки. Работы предстоит много, это задача не одного года. Но мы справимся, — добавил Радий Хабиров.