«Это предательство»: Хабиров высказался о тех, кто уехал из страны после начала СВО

Posted Сегодня, 16:22
Published Сегодня, 16:22
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
Радий Хабиров негативно высказался о тех, кто покинул Россию в связи с началом специальной военной операции. В частности, глава региона разделил таких граждан на две категории.
— Уехавшие разные есть: кто-то испугался, но позже вернулся. Я их не уважаю. Но есть уехавшие, которые активно бьют нас и страну: ведут всякие каналы и прочее. Когда твоя страна воюет, то бить по ней — это предательство, — заявил Радий Хабиров.
Глава также добавил, что те, кто «бьет страну» во время проведения боевых действий, не имеют права на возвращение в страну.