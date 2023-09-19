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«Это предательство»: Хабиров высказался о тех, кто уехал из страны после начала СВО

«Это предательство»: Хабиров высказался о тех, кто уехал из страны после начала СВО

19 сентября 2023, 16:22
Фото: 1MI
Высказался на тему глава Башкирии сегодня, 19 сентября, в ходе встречи с активом Народного фронта, Общественной палаты и членами СПЧ.

Радий Хабиров негативно высказался о тех, кто покинул Россию в связи с началом специальной военной операции. В частности, глава региона разделил таких граждан на две категории.

— Уехавшие разные есть: кто-то испугался, но позже вернулся. Я их не уважаю. Но есть уехавшие, которые активно бьют нас и страну: ведут всякие каналы и прочее. Когда твоя страна воюет, то бить по ней — это предательство, — заявил Радий Хабиров.

Глава также добавил, что те, кто «бьет страну» во время проведения боевых действий, не имеют права на возвращение в страну.

#Политика#Новости Башкирии#Хабиров Радий Фаритович#СВО
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