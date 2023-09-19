Дороги на сутки перекроют в целом микрорайоне Уфы

Важно отметить, что старт велоколонны состоится 22 сентября в 21:00 с площади Машиностроителей. Маршрут обозначен следующим образом: Машиностроителей (от Интернациональной до Кольцевой), Кольцевой (от Борисоглебской до Ульяновых), Ульяновых (от Кольцевой до Первомайской), Первомайской (от Ульяновых до Машиностроителей).