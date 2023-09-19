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Дороги на сутки перекроют в целом микрорайоне Уфы

Дороги на сутки перекроют в целом микрорайоне Уфы

19 сентября 2023, 07:02
Фото: 1MI
Об этом сообщила пресс-служба мэрии Уфы.

Уфа на этой неделе готовится к проведение мероприятия «Ночь 1000 велосипедистов». В связи с этим в мэрии города объявили о предстоящих перекрытии дорог в районе Черниковки.

Важно отметить, что старт велоколонны состоится 22 сентября в 21:00 с площади Машиностроителей. Маршрут обозначен следующим образом: Машиностроителей (от Интернациональной до Кольцевой), Кольцевой (от Борисоглебской до Ульяновых), Ульяновых (от Кольцевой до Первомайской), Первомайской (от Ульяновых до Машиностроителей).

Ограничение движения будет действовать на перечисленных улицах с 21:00 21 сентября до 23:00 22 сентября.

#Общество#Город#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Виалина Ахсанова#Перекрытие дорог
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