Дороги на сутки перекроют в целом микрорайоне Уфы

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Уфа на этой неделе готовится к проведение мероприятия «Ночь 1000 велосипедистов». В связи с этим в мэрии города объявили о предстоящих перекрытии дорог в районе Черниковки.
Важно отметить, что старт велоколонны состоится 22 сентября в 21:00 с площади Машиностроителей. Маршрут обозначен следующим образом: Машиностроителей (от Интернациональной до Кольцевой), Кольцевой (от Борисоглебской до Ульяновых), Ульяновых (от Кольцевой до Первомайской), Первомайской (от Ульяновых до Машиностроителей).
Ограничение движения будет действовать на перечисленных улицах с 21:00 21 сентября до 23:00 22 сентября.