Диетолог дала советы по сохранению молодости

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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«Регулярная физическая активность — это то, что нужно всем. Занятия спортом, даже если они не очень интенсивные, позволяют быть в форме, укреплять кости и мышцы, улучшать сердечно-сосудистую систему, а также контролировать вес и замедлить процесс старения», — сообщила эксперт.
Она также отметила, что хорошее сбалансированное питание играет не менее важную роль. Фрукты, овощи, полезные белки, жиры и углеводы помогут поддерживать здоровье и оказывать влияние на состояние кожи, волос и всего организма. Если еще и отказаться от перекусов, калорийной пищи, сахара и соли, то результат будет еще лучше, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Плохие привычки — то, что мешает достичь желаемого. С ними нужно бороться, подчеркнула Кондаурова.
«Важно уменьшить потребление алкоголя, а лучше вообще не пить его. Хотя бы два-три дня в неделю должны быть без спиртных напитков даже в небольших количествах. Отказаться от курения также необходимо полностью», — добавила специалист.
Кроме того, диетолог рекомендует избегать стрессов, регулярно посещать врача и проходить медицинские обследования, обеспечивать комфортные условия для сна и спать правильное количество часов — от семи до девяти. Также полезно время от времени проводить на свежем воздухе и следить за своим психическим состоянием, чтобы реагировать на изменения вовремя. Все эти меры, как в комплексе, так и по отдельности, помогут женщинам выглядеть и чувствовать себя значительно моложе, чем на самом деле, заключила эксперт.