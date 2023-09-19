Диетолог дала советы по сохранению молодости

Кроме того, диетолог рекомендует избегать стрессов, регулярно посещать врача и проходить медицинские обследования, обеспечивать комфортные условия для сна и спать правильное количество часов — от семи до девяти. Также полезно время от времени проводить на свежем воздухе и следить за своим психическим состоянием, чтобы реагировать на изменения вовремя. Все эти меры, как в комплексе, так и по отдельности, помогут женщинам выглядеть и чувствовать себя значительно моложе, чем на самом деле, заключила эксперт.