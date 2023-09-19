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Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Что происходит с ценами на лекарства в Башкирии

Что происходит с ценами на лекарства в Башкирии

19 сентября 2023, 12:37
Подробности о динамике цен на популярные лекарства из аптек Башкирии сообщает портал «Продажи.РФ».

Так, по данным «Продажи.РФ» в Башкирии подорожали некоторые виды анестетиков. В частности, Лидокаин акос вырос в цене на 716,47%, лидокаин буфус на 70,65%, Новокаин — 79,96%. Обычный лидокаин, в свою очередь, упал в цене на 92%, цены также снизились на Акриол Про (-29%) и Новокаин буфус (-50,37%).

Более чем на 70% снизились цены на некоторые виды препаратов от астмы: Сальбутамол (-70,69%), Сальбутамол-мхфп (75,65%) Беродуал (-45,38%).

Среди противогрибковых препаратов сильнее прочих вырос в цене Флуконазол медисорб 145,68%. Подорожали Флуконазол-тева 138,25% и Тербизед-аджио 107,75%. При этом многие препараты упали в цене почти на 70%.

Поднялись в цене также психолептики, стоматологические и антибактериальные препараты. Повшение также затронуло отдельные категории витаминов и мультивитаминных комплексов.

#Общество#Новости Уфы#Аптеки#Лекарства#Цены на лекарства#Азамат Нухов#Льготные лекарства
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