Что происходит с ценами на лекарства в Башкирии

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Так, по данным «Продажи.РФ» в Башкирии подорожали некоторые виды анестетиков. В частности, Лидокаин акос вырос в цене на 716,47%, лидокаин буфус на 70,65%, Новокаин — 79,96%. Обычный лидокаин, в свою очередь, упал в цене на 92%, цены также снизились на Акриол Про (-29%) и Новокаин буфус (-50,37%).
Более чем на 70% снизились цены на некоторые виды препаратов от астмы: Сальбутамол (-70,69%), Сальбутамол-мхфп (75,65%) Беродуал (-45,38%).
Среди противогрибковых препаратов сильнее прочих вырос в цене Флуконазол медисорб 145,68%. Подорожали Флуконазол-тева 138,25% и Тербизед-аджио 107,75%. При этом многие препараты упали в цене почти на 70%.
Поднялись в цене также психолептики, стоматологические и антибактериальные препараты. Повшение также затронуло отдельные категории витаминов и мультивитаминных комплексов.