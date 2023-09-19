Что происходит с ценами на лекарства в Башкирии

Так, по данным «Продажи.РФ» в Башкирии подорожали некоторые виды анестетиков. В частности, Лидокаин акос вырос в цене на 716,47%, лидокаин буфус на 70,65%, Новокаин — 79,96%. Обычный лидокаин, в свою очередь, упал в цене на 92%, цены также снизились на Акриол Про (-29%) и Новокаин буфус (-50,37%).