Четыре человека пострадали в серьёзном ДТП в центре Уфы

По предварительным данным ГИБДД, в первом часу дня на перекрестке улицы Энтузиастов и Лесотехникума произошло столкновение автомобиля «Ниссан Микра», за рулем которого находилась 53-летняя женщина, с маршрутным автобусом №244. Женщина не смогла справиться с управлением и допустила происшествие. В результате ДТП четыре человека, включая 4-х летнего ребенка, были госпитализированы.