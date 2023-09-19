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Четыре человека пострадали в ДТП легковушки и автобуса в Уфе

Четыре человека пострадали в серьёзном ДТП в центре Уфы

19 сентября 2023, 07:47
Фото: 1MI

Четыре человека пострадали в ДТП легковушки и автобуса в Уфе

Об этом сообщили в ГИБДД по РБ.

В Уфе произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля «Ниссан Микра» и пассажирского автобуса «ГАЗель», который следовал по маршруту номер 244.

По предварительным данным ГИБДД, в первом часу дня на перекрестке улицы Энтузиастов и Лесотехникума произошло столкновение автомобиля «Ниссан Микра», за рулем которого находилась 53-летняя женщина, с маршрутным автобусом №244. Женщина не смогла справиться с управлением и допустила происшествие. В результате ДТП четыре человека, включая 4-х летнего ребенка, были госпитализированы.

Ранее Mkset сообщал о вахтовике из Башкирии, который попал в ДТП. Смертельная авария произошла в эти выходные в под Тобольском. 16 сентября «Чери» выехал на встречную полосу и столкнулся со «Шкодой». Из-за ДТП погибла водительница «Шкоды».

#Общество#Происшествия#Город#Башкирия#ГИБДД#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Происшествие#Виалина Ахсанова
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