Четыре человека пострадали в серьёзном ДТП в центре Уфы

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Published Сегодня, 07:47
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В Уфе произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля «Ниссан Микра» и пассажирского автобуса «ГАЗель», который следовал по маршруту номер 244.
По предварительным данным ГИБДД, в первом часу дня на перекрестке улицы Энтузиастов и Лесотехникума произошло столкновение автомобиля «Ниссан Микра», за рулем которого находилась 53-летняя женщина, с маршрутным автобусом №244. Женщина не смогла справиться с управлением и допустила происшествие. В результате ДТП четыре человека, включая 4-х летнего ребенка, были госпитализированы.
Ранее Mkset сообщал о вахтовике из Башкирии, который попал в ДТП. Смертельная авария произошла в эти выходные в под Тобольском. 16 сентября «Чери» выехал на встречную полосу и столкнулся со «Шкодой». Из-за ДТП погибла водительница «Шкоды».