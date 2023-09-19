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Posted Сегодня, 09:22

Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

«Бабье лето» возвращается в Уфу: назван точный день

«Бабье лето» возвращается в Уфу: назван точный день

19 сентября 2023, 09:22
Фото: mkset.ru
Синоптики назвали день, когда тёплая погода вернётся в столицу.

Сегодня, 19 сентября, в городе, по сравнению с прошедшими днями, значительно холоднее. Температура, как сообщают в «Гисметео», составляет +15 градусов. Помимо этого, в отдельных районах города возможны кратковременные дожди.

Однако уже в среду, 20 сентября, столбики термометров поднимутся до +17 градусов в дневное время. А 21 сентября температура в максимальном значении составит +20 градусов.

В дальнейшем синоптики обещают тёплую погоду до +25 градусов.

Дождей и сильного ветра в последующие дни не ожидается.

#Общество#Погода#Новости Башкирии#Новости Уфы#Анна Савельева#Погода в Уфе
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