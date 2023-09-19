«Бабье лето» возвращается в Уфу: назван точный день

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Сегодня, 19 сентября, в городе, по сравнению с прошедшими днями, значительно холоднее. Температура, как сообщают в «Гисметео», составляет +15 градусов. Помимо этого, в отдельных районах города возможны кратковременные дожди.
Однако уже в среду, 20 сентября, столбики термометров поднимутся до +17 градусов в дневное время. А 21 сентября температура в максимальном значении составит +20 градусов.
В дальнейшем синоптики обещают тёплую погоду до +25 градусов.
Дождей и сильного ветра в последующие дни не ожидается.