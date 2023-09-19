«Арт-Квадрат» в Уфе расширят за 37 млн рублей: что будет с домами и зданиями

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
37,2 млн рублей планируют потратить на расширение проекта «АРТ-Квадрат» в Уфе — в эту сумму включили благоустройство участка улицы Карла Маркса от Коммунистической и до Свердлова. В этом «квадрате» сейчас располагаются корпус УУНиТ (бывший УГАТУ) и несколько исторических зданий, включая ЦУМ, гостиницу «Астория» и помещения бывшего монастыря.
Из указанной суммы 8,6 млн рублей планируют привлечь из бюджета Уфы и 28,6 млн рублей из внебюджетных средств.
На эти деньги хотят заменить опоры освещения, положить новый асфальт с гранитными плитами.
Mkset обратился в пресс-службу мэрии Уфы, чтобы узнать, что будет с имеющимися зданиями и заведениями, где хотят расширять «АРТ-Квадрат». Власти перенаправили в Финуправление, однако там оперативного комментария получить от них не удалось.
Mkset также обратился к руководителю проекта «Арт-квадрат» Риму Бикмаеву. Однако и он никакой конкретики по проекту не дал.
— Пока рано что-то говорить, проект ещё не утверждён, — локанично ответил Бикмаев.
Напомним, что ранее уфимцы были против творческого проекта в исторической части города. 10 апреля 2018 года в столице проходил пикет против продолжения строительства «АРТ-Квадрата»: уфимцы требовали «остановить незаконную стройку» и «вернуть архитектурное наследие».