«Арт-Квадрат» в Уфе расширят за 37 млн рублей: что будет с домами и зданиями

37,2 млн рублей планируют потратить на расширение проекта «АРТ-Квадрат» в Уфе — в эту сумму включили благоустройство участка улицы Карла Маркса от Коммунистической и до Свердлова. В этом «квадрате» сейчас располагаются корпус УУНиТ (бывший УГАТУ) и несколько исторических зданий, включая ЦУМ, гостиницу «Астория» и помещения бывшего монастыря.