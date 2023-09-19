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Арбитражный суд отказался остановить продажу рынка ХБК в Уфе

Арбитражный суд отказался остановить продажу рынка ХБК в Уфе

19 сентября 2023, 12:59
Фото: 1MI
Торговый комплекс выставлен на продажу за 399,3 миллиона рублей.

В Челябинске 18-й арбитражный суд оставил без изменение постановление Арбитражного суда РБ, который отказался оставить продажу имущества ТК «Универсальный рынок ХБК». Как сообщает издание «РБК-Уфа», настаивал на отмене постановления арбитражный управляющий предпринимателя Марселя Юсупова Андрей Козлов. По его утверждению, торги могут сказаться на стоимости акций, принадлежащих Юсупову.

Андрей Козлов также намерен исключить из реестра кредиторов Россельхозбанк. Отметим, что банк требует вернуть долг в размере 1,66 миллиарда рублей, которы образовался из-за кредита компании «Башкирский птицеводческий комплекс им. М.Гафури». До вынесения постановления Козлов потребовал запретить управляющей рынка ХБК Анастасии Аракелян проводить любые торги с имуществом рынка.

Судья решил не принимать обеспечительные меры, так как пока Россельхозбанк не выведен из рееста кредиторов.

Напомним, что торговый комплекс выставлен на продажу за 399,3 миллиона рублей.

#Общество#Элина Сайфранова#Суд#Арбитражный суд#Решение суда#Новости Башкирии#Постановление суда
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