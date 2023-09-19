Арбитражный суд отказался остановить продажу рынка ХБК в Уфе

В Челябинске 18-й арбитражный суд оставил без изменение постановление Арбитражного суда РБ, который отказался оставить продажу имущества ТК «Универсальный рынок ХБК». Как сообщает издание «РБК-Уфа», настаивал на отмене постановления арбитражный управляющий предпринимателя Марселя Юсупова Андрей Козлов. По его утверждению, торги могут сказаться на стоимости акций, принадлежащих Юсупову.