«Арбат» в Уфе, предатели России по мнению Хабирова и 50 тысяч матерям республики

Улица Октябрьской революции в Уфе станет полупешеходной зоной с широкими мостовыми и тротуарами. Отмечается, что проезжая часть будет сохранена, однако вместе с тем там будут обустроена прогулочная зона. Что касается старых домов, которые расположены вдоль улицы и регулярной периодичностью горят, то их внешний вид будет приведен в порядок, а дома культурного наследия сохранены. Однако это задача не одного года, добавил глава Башкирии.