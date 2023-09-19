«Арбат» в Уфе, предатели России по мнению Хабирова и 50 тысяч матерям республики

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
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Updated Сегодня, 17:08
Улица Октябрьской революции в Уфе станет полупешеходной зоной с широкими мостовыми и тротуарами. Отмечается, что проезжая часть будет сохранена, однако вместе с тем там будут обустроена прогулочная зона. Что касается старых домов, которые расположены вдоль улицы и регулярной периодичностью горят, то их внешний вид будет приведен в порядок, а дома культурного наследия сохранены. Однако это задача не одного года, добавил глава Башкирии.
В соседних с Башкирией Челябинской области и Пермском крае ввели масочный режим. Ранее оперштаб Минздрава РФ поручил регионам организовать подготовку к сезонному росту заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе проработать возможность введение масочного режима для врачей.
Некоторым матерям Башкирии выплатят по 50 тысяч рублей. 54 матери Башкирии будут награждены медалью «Материнская слава», а также получат единовременную выплату. Указ главы РБ был опубликован на сайте правовой информации.
Определилась судьба мечети «Ар-Рахим», по крайней мере, на ближайшее время. Решение о том, что мечеть все же достроят было принято. На первом этапе будут проводиться техническое обследование, а к зиме вокруг здания необходимо будет сформировать тепловой контур. Весной, со слов главы республики, начнутся строительные работы.
А вот строительство православного храма на территории рядом с древнем городом Башкир «Городище Уфа-II». Радий Хабиров подтвердил, что работы на объекте пока приостановлены и не будут возобновлены до того момента, пока Общественная палата РБ не даст свои рекомендации.
Радий Хабиров негативно высказался о тех, кто покинул Россию в связи с началом специальной военной операции. В частности, глава региона разделил таких граждан на две категории. Те, кто уехал из-за страха, но позже вернулись, а также те, кто уехал и «активно бьет нас и страну». Первую категорий Радий Хабиров не уважает, а вторую считает предателями.