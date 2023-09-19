Антифриз +390%, зарядки +420%: в Башкирии взлетели цены на автотовары

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Так, по данным «Продажи.РФ» за год — с 1 сентября 2022 по 1 сентября 2023 цены на автотовары в Башкирии выросли в среднем на 6,52%. Наиболее существенный рост наблюдается в категории масляных фильтров. В частности, фильтры от брендов Mahle/Kneght и Big Filter подорожали на 1205,39% и 964,76% соответственно. В то же время масляные фильтры Hyandai/ KIA подешевели на 66,55%.
Тормозные жидкости от бренда G-Energy выросли в цене на 1141,20%. В то же время многие другие бренды в категории подешевели: LUXE на -50,65%, SINTEC на -72,19%.
На 390,51% подорожал антифриз от марки TOTACHI. Рост цен фиксируется на другие марки категории: CoolStream — 14,11%, Felix — 31,89%, SIBIRIA — 53,36%. Подешевел антифриз марки TOTAL — -67,84%.
Также выросли цены на автомобильные зарядные устройства. К примеру, автомобильные зарядки ТЕОС подорожали в среднем на 427,21%, Borofone — 122,55%, More Choice — 53,41%. Подешевели Exployed и OLMIO — 59,55% и 14,9% соответственно.