Антифриз +390%, зарядки +420%: в Башкирии взлетели цены на автотовары

Так, по данным «Продажи.РФ» за год — с 1 сентября 2022 по 1 сентября 2023 цены на автотовары в Башкирии выросли в среднем на 6,52%. Наиболее существенный рост наблюдается в категории масляных фильтров. В частности, фильтры от брендов Mahle/Kneght и Big Filter подорожали на 1205,39% и 964,76% соответственно. В то же время масляные фильтры Hyandai/ KIA подешевели на 66,55%.