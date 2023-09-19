Аномальные заморозки накроют Башкирию

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
В Башкирию в ночь с 19 по 20 сентября придут заморозки. Согласно прогнозу синоптиков Башгидрометцентра, ночью температура воздуха составит +2…+7 градусов, местами в воздухе и на поверхности почвы заморозки до -2 градусов. Днем температура воздуха поднимется до +14…+19 градусов.
Уже в середине недели в республике вновь вернется «бабье лето». Так, уже днем 22 сентября синоптики прогнозируют до +23 градусов за окном.