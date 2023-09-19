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Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:32

Updated Сегодня, 15:32

Аномальные заморозки накроют Башкирию

Аномальные заморозки накроют Башкирию

19 сентября 2023, 15:30
Фото: 1MI
Однако спустя несколько дней в республику вновь вернется «бабье лето».

В Башкирию в ночь с 19 по 20 сентября придут заморозки. Согласно прогнозу синоптиков Башгидрометцентра, ночью температура воздуха составит +2…+7 градусов, местами в воздухе и на поверхности почвы заморозки до -2 градусов. Днем температура воздуха поднимется до +14…+19 градусов.

Уже в середине недели в республике вновь вернется «бабье лето». Так, уже днем 22 сентября синоптики прогнозируют до +23 градусов за окном.

#Общество#Погода#Новости Башкирии#Новости Уфы#Бабье лето#Синоптики
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