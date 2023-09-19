Аномальные заморозки накроют Башкирию

В Башкирию в ночь с 19 по 20 сентября придут заморозки. Согласно прогнозу синоптиков Башгидрометцентра, ночью температура воздуха составит +2…+7 градусов, местами в воздухе и на поверхности почвы заморозки до -2 градусов. Днем температура воздуха поднимется до +14…+19 градусов.