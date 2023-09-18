Жителям Башкирии напомнили о дополнительном выходном

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Так, официальным выходным днем в Башкортостане объявлено 11 октября, в этот день отмечается День Республики. В 1990 году в этот день была принята Декларации о государственном суверенитете Башкирской Советской Социалистической Республики.
Напомним, указ о праздновании в Башкирии Дня Республики за подписью руководителя региона Радия Хабирова был опубликован в июле этого года. В частности, указом главы республики был утвержден состав организационного комитета по подготовке и проведению праздника.