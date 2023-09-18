mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:17

Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

Жителям Башкирии напомнили о дополнительном выходном

Жителям Башкирии напомнили о дополнительном выходном

18 сентября 2023, 06:17
Фото: 1MI
В следующем месяце жители республики отдохнут на один день больше

Так, официальным выходным днем в Башкортостане объявлено 11 октября, в этот день отмечается День Республики. В 1990 году в этот день была принята Декларации о государственном суверенитете Башкирской Советской Социалистической Республики.

Напомним, указ о праздновании в Башкирии Дня Республики за подписью руководителя региона Радия Хабирова был опубликован в июле этого года. В частности, указом главы республики был утвержден состав организационного комитета по подготовке и проведению праздника.

#Общество#День республики#Хабиров#Выходные дни#Праздники#Хабиров Радий Фаритович#Азамат Нухов
Подпишитесь
Мусор, темнота и жуть: что происходит на станциях городской электрички в Уфе
Сегодня, 08:14
Временное увольнение: в Уфе родители пытаются отстоять учителя начальных классов
Сегодня, 08:07
В Башкирии стоимость отопления оказалась дороже, чем в среднем по России
Сегодня, 06:05
В Башкирии впервые в этом году зафиксирован рост безработицы
Сегодня, 05:01
В Башкирии распространяется новость о медведе, который загрыз грибников
Сегодня, 05:36