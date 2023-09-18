Жители Уфы боятся ходить по улицам из-за стаи бездомных собак

Администрация Орджоникидзевского района уже обращалась в службу по отлову бродячих животных, однако выяснилось, что с 14 сентября сотрудничество с организацией, которая обслуживала данную территорию, было прекращено. В настоящий момент идёт поиск новой службы отлова, которая будет готова заключить договор, однако сроки, в которые это произойдёт, неизвестны. Об этом сообщает телеграм-канал UTV.