Жители Уфы боятся ходить по улицам из-за стаи бездомных собак

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
По словам жителей СНТ «Земляника», собаки уже изловили и перегрызли всех кошек на территории садов. В связи с этим местные опасаются, что теперь стая четвероногих станет набрасываться и на людей.
Администрация Орджоникидзевского района уже обращалась в службу по отлову бродячих животных, однако выяснилось, что с 14 сентября сотрудничество с организацией, которая обслуживала данную территорию, было прекращено. В настоящий момент идёт поиск новой службы отлова, которая будет готова заключить договор, однако сроки, в которые это произойдёт, неизвестны. Об этом сообщает телеграм-канал UTV.
Ранее мы сообщали о том, что Госдума позволила регионам самостоятельно принимать решения по обращению с беспризорными животными, однако принятые решения должны соответствовать закону об ответственном обращении с животными.