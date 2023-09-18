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Жители Уфы боятся ходить по улицам из-за стаи бездомных собак

Жители Уфы боятся ходить по улицам из-за стаи бездомных собак

18 сентября 2023, 11:42
Фото: Сергей Рудковский / 1MI
С жалобой на бродячих животных в комментариях на странице Радия Хабирова обратились жители Черниковки.

По словам жителей СНТ «Земляника», собаки уже изловили и перегрызли всех кошек на территории садов. В связи с этим местные опасаются, что теперь стая четвероногих станет набрасываться и на людей.

Администрация Орджоникидзевского района уже обращалась в службу по отлову бродячих животных, однако выяснилось, что с 14 сентября сотрудничество с организацией, которая обслуживала данную территорию, было прекращено. В настоящий момент идёт поиск новой службы отлова, которая будет готова заключить договор, однако сроки, в которые это произойдёт, неизвестны. Об этом сообщает телеграм-канал UTV.

Ранее мы сообщали о том, что Госдума позволила регионам самостоятельно принимать решения по обращению с беспризорными животными, однако принятые решения должны соответствовать закону об ответственном обращении с животными.

#Общество#Жалобы#Новости Башкирии#Новости Уфы#Анна Савельева#Бездомные собаки#СНТ Земляника#Черниковка#Отлов бродячих животных#Администрация Орджоникидзевского района#Служба отлова
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