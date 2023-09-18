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Posted Сегодня, 14:59

Published Сегодня, 14:59

Modified Сегодня, 15:01

Updated Сегодня, 15:01

Жильё на 5 этаже в доме без лифта и пандуса предложили ребёнку-колясочнику в Башкирии

Жильё на 5 этаже в доме без лифта и пандуса предложили ребёнку-колясочнику в Башкирии

18 сентября 2023, 14:59
Фото: 1MI
О данной проблеме в комментариях под постом Радия Хабирова в социальных сетях сообщила мама малыша.

По словам Дины Сагинбаевой, мамы ребёнка-инвалида, власти наконец-то предоставили им положенную по инвалидности мальчика квартиру, однако особой радости семье это не принесло — предложенное жильё, как оказалось, располагается на 5 этаже многоэтажного дома, не имеющего ни пандуса, ни даже простого лифта. От такого предложения маме пришлось отказаться, на что ей было сказано, что подходящего варианта для её ребёнка сейчас попросту нет, поэтому придётся подождать не один год

Следственный комитет проводит проверку в связи со сложившейся ситуацией.

Ранее мы сообщали о том, что в Уфе мужчина со слепотой несколько лет не может добиться получения жилья, из-за чего вынужден жить в одной квартире с чужой семьёй.

#Общество#Башкирия#Следственный комитет#Жилье#Новости Башкирии#Анна Савельева#Инвалидность
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