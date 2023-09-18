Жильё на 5 этаже в доме без лифта и пандуса предложили ребёнку-колясочнику в Башкирии

По словам Дины Сагинбаевой, мамы ребёнка-инвалида, власти наконец-то предоставили им положенную по инвалидности мальчика квартиру, однако особой радости семье это не принесло — предложенное жильё, как оказалось, располагается на 5 этаже многоэтажного дома, не имеющего ни пандуса, ни даже простого лифта. От такого предложения маме пришлось отказаться, на что ей было сказано, что подходящего варианта для её ребёнка сейчас попросту нет, поэтому придётся подождать не один год