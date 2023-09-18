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Высокая смертность, цены за отопление и масочный режим в Башкирии

Высокая смертность, цены за отопление и масочный режим в Башкирии

18 сентября 2023, 16:47
Фото: Артур Салимов / 1MI
Главные события 18 сентября в Уфе и в Башкирии по версии Mkset.

По данным Росстата, в Башкирии смертность превышает рождаемость в 1,3 раза, что значительно выделяет республику на фоне остальных регионов Приволжского федерального округа, который является худшим в стране в отношении демографической ситуации.

Жительница Башкирии потребовала отменить грядущий концерт музыкальной группы «Звери» в Уфе. Причиной стало недовольство гражданской позиции музыкантов. По мнению недовольной женщины, артистам деньги с концерта нужны для того, что впоследствии уехать жить за границу, где они смогут безнаказанно высказываться нелестно в отношении России. На данную просьбу отреагировало министерство культуры РБ.

Стоимость отопления в Башкирии оказалась куда выше средней стоимости по стране. Как сообщает Росстат, цены на отопление в регионе превышают средний ценник на 209 рублей 62 копейки.

Mkset посетил электростанции «Спортивная» и «Парковая» в Уфе и рассказал, с чем приходится сталкиваться горожанам, предпочитающим передвигаться на электричках.

Жители СНТ «Земляника» в Орджоникидзевском районе Уфы рассказали о том, что им страшно ходить по улицам из-за стаи бродячих собак, которые якобы уже перегрызли всех кошек в округе, а скоро перейдут и на людей. Касательно сложившейся ситуации высказались в администрации района.

Роспотребнадзор высказался о возможности введения ограничительных мер на территории Башкирии в связи с эпидемиологической ситуацией и сообщил, будет ли в регионе введён масочный режим.

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