Высокая смертность, цены за отопление и масочный режим в Башкирии

Жители СНТ «Земляника» в Орджоникидзевском районе Уфы рассказали о том, что им страшно ходить по улицам из-за стаи бродячих собак, которые якобы уже перегрызли всех кошек в округе, а скоро перейдут и на людей. Касательно сложившейся ситуации высказались в администрации района.