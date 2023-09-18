«Высказывают гадости!» — жительница Башкирии просит отменить концерт известной группы

В ноябре в Уфе должен состояться концерт известной группы. Однако не все жители республики рады гостям. Так, Елизавета Л. считает, что группа «Звери» заинтересована лишь в том, чтобы, собрав деньги, «жить за границей в своё удовольствие, осыпая нашу страну гадостями». По её мнению, группа, уехав «к своим заграничным хозяевам», из-за бугра высказывает различные гадости про тех, кто ежедневно проливает свою кровь в Украине, участвуя в СВО. Елизавета Л. посетовала на то, что «Звери» не провели ни единого концерта для детей-сирот, вдов, родителей, потерявших мужчин в боевых действиях.