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Posted 18 сентября 2023, 08:07

Published 18 сентября 2023, 08:07

Modified 18 сентября 2023, 08:09

Updated 18 сентября 2023, 08:09

Временное увольнение: в Уфе родители пытаются отстоять учителя начальных классов

Временное увольнение: в Уфе родители пытаются отстоять учителя начальных классов

18 сентября 2023, 08:07
Фото: 1MI.
Речь идет о школе №127, в которой, со слов родителей учеников, временное увольнение учительницы начальных классов для индексации пенсии обернулось самым настоящим.

В Уфе родители учеников младших классов написали коллективное обращение в прокуратуру в защиту учительницы Эльвиры Гильмановой. Родители уверены, что руководство школы №127 нарушило трудовой кодекс. Копия обращения имеется в распоряжении редакции.

Началось все с того, что учительница на время летних каникул была временно уволена для индексации пенсии. Якобы с руководством школы была договоренность о приеме на работу к началу учебного года. То, что увольнение временное, было озвучено учительницей и на родительском собрании в мае 2023 года. В обращении утверждается, что фактически свою трудовую деятельность женщина не прекращала.

Так, в августе она присутствовала на рабочем месте и выполняла поручения администрации школы №127. В частности, ею были написаны и подписаны две характеристики на учеников. В последующие дни учительница подготавливала класс к началу учебного года, в том числе к приемке класса комиссией отдела образования Октябрьского района, сообщается в обращении.

Параллельно Эльвира Гильманова якобы обращалась с заявлением о приеме на работу к руководству школы. Однако заключение трудового договора откладывалось. В конечном итоге женщине отказали и в приеме заявления в связи с отсутствием вакансий.

Родители уверены, что руководством школы был нарушен трудовой кодекс РФ, а именно статья 67. Согласно стать, работодатель, при фактическом допущении работника к работе обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее 3 рабочих дней со дня фактического допущения к работе.

— Считаем, что такое недобросовестное поведение директора Рахимовой Р.С. наносит ущерб репутации образовательного учреждения, наносит вред и нарушает права и интересы учеников 4 г класса и их родителей. Детям, в связи с фактически необоснованной заменой учителя, без каких либо законных оснований причиняется моральный вред, они испытывают стресс, создается психотравмирующая ситуация, — добавили родители в коллективном обращении в прокуратуру.

Директриса школы Рамиля Рахимова в беседе с корреспондентом Mkset заявила, что каких-либо договоренностей о временном увольнении не было — учительница уволилась по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

Рамиля Рахимова добавляет, что в приеме на работу ей было отказано в связи с отсутствием вакантных мест. Однако на данный момент вакансия учителя начальных классов уже свободна. Якобы 6 сентября Эльвире Гильмановой была предложена должность, однако на момент разговора с корреспондентом заявление о приеме от женщины не поступало.

#Прокуратура Башкортостана#Прокуратура Башкирии#Образование#Новости Уфы#Школа#Увольнение#Учитель
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