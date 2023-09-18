Временное увольнение: в Уфе родители пытаются отстоять учителя начальных классов

Началось все с того, что учительница на время летних каникул была временно уволена для индексации пенсии. Якобы с руководством школы была договоренность о приеме на работу к началу учебного года. То, что увольнение временное, было озвучено учительницей и на родительском собрании в мае 2023 года. В обращении утверждается, что фактически свою трудовую деятельность женщина не прекращала.