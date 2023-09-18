Власти прокомментировали скандал в уфимской школе

В самой школе корреспонденту Mkset сообщили, что каких-либо договоренностей о временном увольнении не было — учительница уволилась по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. А в приеме на работу ей было отказано в связи с отсутствием вакантных мест. К началу учебного года свободная вакансия все же появилась, 6 сентября место было предложено Эльвире Гильмановой, но на момент разговора с корреспондентом заявление о приеме от женщины не поступало.