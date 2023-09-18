Власти прокомментировали скандал в уфимской школе

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Власти Уфы прокомментировали инцидент в школе №127, в которой родители учеников начальных классов пытались отстоять педагога их детей. Как сообщается в коллективном обращении в адрес прокуратуры, учительница Эльвира Гильманова на время летних каникул для индексации пенсии уволилась. Предполагалось, что к началу учебного года она будет восстановлена в должности, однако трудовой договор с учительницей подписывать не торопили, а после и вовсе отказали в принятии заявление о приеме на работу.
К сожалению, восстановиться на прежнем месте работы педагогу не удалось. По информации начальника отдела образования администрации г. Уфы Азата Батыршина, сейчас женщина трудоустроена в школе №130. Между тем, учебный процесс в начальных классах школы №127 проходил в полном объеме.
Напомним, в своем обращении родители заявляли, что руководство школы №127 нарушило трудовой кодекс, так как фактически учительница их детей фактически была допущена к работе и выполняла поручения руководства.
В самой школе корреспонденту Mkset сообщили, что каких-либо договоренностей о временном увольнении не было — учительница уволилась по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. А в приеме на работу ей было отказано в связи с отсутствием вакантных мест. К началу учебного года свободная вакансия все же появилась, 6 сентября место было предложено Эльвире Гильмановой, но на момент разговора с корреспондентом заявление о приеме от женщины не поступало.