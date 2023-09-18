Вахтовик из Башкирии попал в страшное ДТП

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
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Смертельная авария произошла в эти выходные в под Тобольском. 16 сентября «Чери» выехал на встречную полосу и столкнулся со «Шкодой». Из-за ДТП погибла водительница «Шкоды».
Как сообщают в ГИБДД Тюменской области, предварительная причина аварии известна. Судя по всему, 51-летний вахтовый рабочий из Башкирии уснул за рулём, проехав более 700 километров с Нижневартовска. Вахтовик возвращался на родину, но теперь попал в больницу.
Кроме этого, госпитализирована двенадцатилетняя дочь водительницы «Шкоды». Девочка сразу после ДТП позвонила отцу в Тобольск, чтобы сообщить о случившемся.