Вахтовик из Башкирии попал в страшное ДТП

Как сообщают в ГИБДД Тюменской области, предварительная причина аварии известна. Судя по всему, 51-летний вахтовый рабочий из Башкирии уснул за рулём, проехав более 700 километров с Нижневартовска. Вахтовик возвращался на родину, но теперь попал в больницу.