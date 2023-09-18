В Роспотребнадзоре ответили, придёт ли новый коронавирус в Башкирию

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
В отличие от «омикрона», новый штамм коронавируса «пирола» обладает рядом мутаций, превосходящих все предыдущие варианты омикрона. Помимо этого, новый вид более заразный. Однако, как заверила надзорная служба, Россия располагает возможностью проведения тестов, способных выявить заболевание, а также имеет в арсенале препараты для лечения. Об это со ссылкой на Роспотребнадзор сообщает ТАСС.
Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора РБ, на территории региона случаев заражения выявлено не было. В связи с этим жителям Башкирии в настоящий момент не стоит опасаться возможности заражения данным штаммом, так как его распространение пока не ожидается.
Ранее мы рассказали о том, что с республике за последние несколько недель показатели заболеваемости COVID-19 выросли на 43% с предыдущими показателями.