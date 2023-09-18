В Роспотребнадзоре ответили, придёт ли новый коронавирус в Башкирию

В отличие от «омикрона», новый штамм коронавируса «пирола» обладает рядом мутаций, превосходящих все предыдущие варианты омикрона. Помимо этого, новый вид более заразный. Однако, как заверила надзорная служба, Россия располагает возможностью проведения тестов, способных выявить заболевание, а также имеет в арсенале препараты для лечения. Об это со ссылкой на Роспотребнадзор сообщает ТАСС.