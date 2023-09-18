В Башкирии стоимость отопления оказалась дороже, чем в среднем по России

По данным статистического ведомства, уровень цен за отопление в Башкирии выше, чем в среднем по стране на 209 рублей 62 копейки. В России средняя цена за тепло составляет 2 285 рублей 67 копеек за Гкал, а для потребителей в нашей республике — 2 495 рублей 29 копеек.