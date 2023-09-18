В Башкирии стоимость отопления оказалась дороже, чем в среднем по России

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
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По данным статистического ведомства, уровень цен за отопление в Башкирии выше, чем в среднем по стране на 209 рублей 62 копейки. В России средняя цена за тепло составляет 2 285 рублей 67 копеек за Гкал, а для потребителей в нашей республике — 2 495 рублей 29 копеек.
Самое дешёвое отопление — в Ингушетии, там ценник ниже более, чем на 1000 рублей — 1261,38 рублей за Гкал. По сравнению с Башкирией, крайне низкие цены в Кемеровской области (1431,98 рублей) и Дагестане (1544,16 рублей).
Тяжелее всего приходится жителям Камчатки — там за отопление люди отдают 3 712 рублей 95 копеек з Гкал.
По показателю доступности отопления Башкирия находится на 53 месте.