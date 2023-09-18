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Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:18

Updated Сегодня, 06:18

В Башкирии цены на отопление за год выросли на 9,2%

В Башкирии стоимость отопления оказалась дороже, чем в среднем по России

18 сентября 2023, 06:05
Фото: 1MI

В Башкирии цены на отопление за год выросли на 9,2%

Аналитическую информацию представил Росстат

По данным статистического ведомства, уровень цен за отопление в Башкирии выше, чем в среднем по стране на 209 рублей 62 копейки. В России средняя цена за тепло составляет 2 285 рублей 67 копеек за Гкал, а для потребителей в нашей республике — 2 495 рублей 29 копеек.

Самое дешёвое отопление — в Ингушетии, там ценник ниже более, чем на 1000 рублей — 1261,38 рублей за Гкал. По сравнению с Башкирией, крайне низкие цены в Кемеровской области (1431,98 рублей) и Дагестане (1544,16 рублей).

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Тяжелее всего приходится жителям Камчатки — там за отопление люди отдают 3 712 рублей 95 копеек з Гкал.

По показателю доступности отопления Башкирия находится на 53 месте.

#Уфа#ЖКХ#Новости Башкирии#Тарифы ЖКХ#Идэль Гумеров#Росстат
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