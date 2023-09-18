В Башкирии резко похолодает до -2 градусов

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Так, по данным синоптиков Башгидромета, во вторник, 19 сентября, температура воздуха днем составит +17, +22, ночью столбики термометров опустятся до +5, +10 градусов. Также местами ожидаются несущественные осадки.
В среду, 20 сентября, температура воздуха останется без изменений — +17, +22 градуса, однако ночью похолодает до +4, +9 градусов. Более того, по прогнозам синоптиков, местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2 градуса.