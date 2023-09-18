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Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

В Башкирии 20 сентября ожидаются заморозки и похолодание до -2 градусов

В Башкирии резко похолодает до -2 градусов

18 сентября 2023, 09:33
Фото: 1MI

В Башкирии 20 сентября ожидаются заморозки и похолодание до -2 градусов

Прогноз погоды на ближайшие несколько дней публикует Башгидрометцентр.

Так, по данным синоптиков Башгидромета, во вторник, 19 сентября, температура воздуха днем составит +17, +22, ночью столбики термометров опустятся до +5, +10 градусов. Также местами ожидаются несущественные осадки.

В среду, 20 сентября, температура воздуха останется без изменений — +17, +22 градуса, однако ночью похолодает до +4, +9 градусов. Более того, по прогнозам синоптиков, местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2 градуса.

#Общество#Погода#Прогноз погоды#Азамат Нухов#Похолодание#Прогноз синоптиков#Погода в Уфе#Осень
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