В Башкирии распространяется новость о медведе, который загрыз грибников

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
В сети активно распространяется информация о случившемся в деревне Иткулово Ишимбайского района Башкирии. По этим сообщениям, медведь напал на грибников, результатом чего стали расчлененные тела мужчины и женщины. Как подтверждение, прикреплены фотографии убитого медведя, находящегося в кузове грузовика.
Однако, несмотря на широкое распространение данной информации среди жителей Башкирии, по данным издания «UFA.AIF.RU» ни МЧС, ни Госкомитет РБ по ЧС не подтвердили достоверность этих сообщений. Позже оказалось, что эти фотографии уже циркулируют в сети с 2016 года и не имеют никакого отношения к происшествию в Башкирии.
Ранее в сети появилось видео на котором медведь пожирает останки человека. Позже выяснилось, что медведица просто охраняла тело сбитого медвежонка. Также стало известно, что рядом с местом происшествия не было обнаружено никаких останков человека.