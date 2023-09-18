В Башкирии распространяется новость о медведе, который загрыз грибников

Однако, несмотря на широкое распространение данной информации среди жителей Башкирии, по данным издания «UFA.AIF.RU» ни МЧС, ни Госкомитет РБ по ЧС не подтвердили достоверность этих сообщений. Позже оказалось, что эти фотографии уже циркулируют в сети с 2016 года и не имеют никакого отношения к происшествию в Башкирии.