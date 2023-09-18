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Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

Тело школьника нашли на мосту в Башкирии

18 сентября 2023, 14:20
Происшествие произошло накануне вечером, 17 сентября, в Бакалинском районе республики.

Тело 17-летнего парня было обнаружено на мосту, расположенном на участке дороги Бакалы — Туймазы.

Как сообщил «Башинформ», ссылаясь на собственный источник, подросток проживал в благополучной семье, отличался успехами в учёбе (шёл на золоту медаль), принимал активное участие в музыкальных конкурсах и обладал умением играть на синтезаторе.

Предположительно, причиной смерти стало то, что подросток наложил на себя руки, однако точные обстоятельства предстоит выяснить правоохранительным органам.

Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе тело 15-летнего парня обнаружили под окнами дома. Сообщалось, что школьник боялся не сдать ОГЭ.

#Происшествия#Новости Башкирии#Анна Савельева#Бакалинский район#Дорога Бакалы - Туймазы
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