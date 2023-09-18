Тело школьника нашли на мосту в Башкирии

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Тело 17-летнего парня было обнаружено на мосту, расположенном на участке дороги Бакалы — Туймазы.
Как сообщил «Башинформ», ссылаясь на собственный источник, подросток проживал в благополучной семье, отличался успехами в учёбе (шёл на золоту медаль), принимал активное участие в музыкальных конкурсах и обладал умением играть на синтезаторе.
Предположительно, причиной смерти стало то, что подросток наложил на себя руки, однако точные обстоятельства предстоит выяснить правоохранительным органам.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе тело 15-летнего парня обнаружили под окнами дома. Сообщалось, что школьник боялся не сдать ОГЭ.