Стало известно, будет ли введён масочный режим в Башкирии

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Весомых причин для введения масочного режима при посещении общественных мест на данный момент нет. Однако, как сообщает ведомство, организации и учреждения имеют право самостоятельно решать вопрос о введении ограничений на территории в период эпидемиологической ситуации.
Вопрос о возможно внедрения масочного режима поднялся в связи с распространением в регионе заболеваемости гриппом. В настоящий момент проводится вакцинация населения против вирусной инфекции.
Также напоминаем, что ранее Mkset сообщил о появлении нового штамма коронавируса.