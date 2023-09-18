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Posted Сегодня, 16:02

Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

Стало известно, будет ли введён масочный режим в Башкирии

Стало известно, будет ли введён масочный режим в Башкирии

18 сентября 2023, 16:02
Фото: 1MI
Роспотребнадзор сообщил, стоит ли ожидать введения ограничительных мер на территории республики.

Весомых причин для введения масочного режима при посещении общественных мест на данный момент нет. Однако, как сообщает ведомство, организации и учреждения имеют право самостоятельно решать вопрос о введении ограничений на территории в период эпидемиологической ситуации.

Вопрос о возможно внедрения масочного режима поднялся в связи с распространением в регионе заболеваемости гриппом. В настоящий момент проводится вакцинация населения против вирусной инфекции.

Также напоминаем, что ранее Mkset сообщил о появлении нового штамма коронавируса.

#Роспотребнадзор#Новости Башкирии#Здравоохранение#Грипп#Анна Савельева#Масочный режим#Ограничительные меры#Общественные места#Эпидемиологическая ситуация
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