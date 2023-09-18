Смертность превышает рождаемость в 1,3 раза. Росстат о демографии в Башкирии

Росстат опубликовал официальные данные о смертности и рождаемости. По ним, число умерших к числу родившихся больше в 1,4 раза (за январь–июль 2023 года, на 1000 человек населения). В прошлом году ситуация была ещё хуже — этот показатель составлял 153,4%.