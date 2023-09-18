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Печальную демографическую ситуацию в Башкирии опубликовал Росстат

Смертность превышает рождаемость в 1,3 раза. Росстат о демографии в Башкирии

18 сентября 2023, 02:48
Фото: Александра Логинова / 1MI

Печальную демографическую ситуацию в Башкирии опубликовал Росстат

По этому показателю Башкирия — не хуже большинства регионов страны

Росстат опубликовал официальные данные о смертности и рождаемости. По ним, число умерших к числу родившихся больше в 1,4 раза (за январь–июль 2023 года, на 1000 человек населения). В прошлом году ситуация была ещё хуже — этот показатель составлял 153,4%.

Башкортостан заметно выделяется в печальной статистике Приволжского федерального округа — худшего в стране. По всем регионам ПФО смертность составляет 163% от рождаемости. В нашей республике — 136,4%. В прошлом году этот показатель был выше — 139,6%.

Однако соседнем Татарстане ситуация лучше — там на 1 родившегося приходится 1,21 погибших.

В общей сложности, с января по июль в Башкортостане умерли 27 969 человек. Родились — 20 502 младенца (на 519 меньше, чем за аналогичный период прошлого года).

Естественная убыль населения с январь по июль в России составила 297 300 человек (без учёта миграции)

#Общество#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Росстат#Демография#Население#Новости Татарстана
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