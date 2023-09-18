Психолог рассказала, как помочь ребенку адаптироваться в детском саду

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
По словам Мизгиревой, не рекомендуется отправлять детей в детский сад до трех лет. В это время детям особенно важна близость к родителям, безопасность и забота со стороны взрослых. Это помогает формированию чувства безопасности в окружающем мире, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Специалист объяснила, что когда малыши начинают делать первые шаги и уходят от родителей, они проверяют, насколько далеко могут уйти и оставаться в безопасности без присутствия родителей.
По мнению психолога, детей следует подготовить к исследованию окружающего мира и безопасному самостоятельному движению задолго до похода в детский сад. Они должны понимать, что родители не бросили их, если они находятся на расстоянии.
Для успешной адаптации к детскому саду важно создать ощущение безопасности, заботы и любви. Психолог рекомендует отправлять детей в садик после трех лет, чтобы они стали увереннее, избавились от раздражительности и упрямства.
Она также отметила, что нужно работать над режимом сна и распорядком дня, приблизив его к расписанию детского сада. Ребенка следует привыкнуть к раннему подъему за две-три недели до первого похода в садик. Режим дня, занятия и питание по расписанию должны быть предсказуемыми для детей.
Возможно, заранее познакомить ребенка с воспитателями из детского сада. Это поможет ребенку привыкнуть к новому взрослому и почувствовать себя более безопасно во время первых посещений садика.
Психолог советует провести несколько прогулок к зданию детского сада несколько недель до поступления. Рассказать ребенку о месте и о том, что скоро он будет ходить туда и завести новых друзей.
По словам психолога, неудачная адаптация проявляется сразу. Дети могут начать забывать навыки, такие как самостоятельное использование туалета или еда без помощи родителей. Они могут становиться раздражительными, агрессивными или наоборот, замкнутыми и стеснительными. Малыш может начать заикаться, потерять активность или вести себя апатично.
Также нарушения аппетита, сна, появление ночных кошмаров и пробуждение со слезами или криками могут быть признаками неудачной адаптации.
Если возникают подобные проблемы, рекомендуется временно отказаться от детского сада и обратиться к детскому психологу, который поможет ребенку справиться со стрессом и напряжением.