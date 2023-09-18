Психолог рассказала, как помочь ребенку адаптироваться в детском саду

Она также отметила, что нужно работать над режимом сна и распорядком дня, приблизив его к расписанию детского сада. Ребенка следует привыкнуть к раннему подъему за две-три недели до первого похода в садик. Режим дня, занятия и питание по расписанию должны быть предсказуемыми для детей.