Преступная группа из 4 человек пойдёт под суд в Башкирии

Как следует из версии следствия, местная жительница организовала в Стерлитамаке подпольный игровой клуб. Для осуществления деятельности так называемого казино она также привлекла на должность администраторов ещё троих людей. В разный промежуток времени женщина взяла в аренду квартиры, в которых ею было установлено всё необходимое оборудование и программное обеспечение, используемое без лицензии правообладателей.