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Published Сегодня, 10:05

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Updated Сегодня, 10:07

Преступная группа из 4 человек пойдёт под суд в Башкирии

Преступная группа из 4 человек пойдёт под суд в Башкирии

18 сентября 2023, 10:05
Фото: Артур Салимов / 1MI
Прокуратура возбудила дело против уроженцев Стерлитамака, которые организовали подпольное казино в городе.

Как следует из версии следствия, местная жительница организовала в Стерлитамаке подпольный игровой клуб. Для осуществления деятельности так называемого казино она также привлекла на должность администраторов ещё троих людей. В разный промежуток времени женщина взяла в аренду квартиры, в которых ею было установлено всё необходимое оборудование и программное обеспечение, используемое без лицензии правообладателей.

Подобным образом свою деятельность банда вела с марта 2022 по июнь 2023 года. За это время авторам программы был причинён ущерб в 167 000 рублей. Полицейские изъяли из собственности клуба 21 игровой автомат.

Прокуратура возбудила уголовное дело и направила его для рассмотрения в городской суд Стерлитамака. Все причастные обвиняются в противозаконной организации азартных игр, а также в нарушении авторских прав, повлекших за собой убытки. Двое обвиняемых признали свою вину. Также стало известно, что инициатора подпольной деятельности ранее уже дважды привлекали к суду по аналогичному обвинению.

#Происшествия#Стерлитамак#Уголовное дело#Новости Башкирии#Казино#Анна Савельева#Преступная группа#Игровой клуб#Ущерб#Городской суд#Азартные игры#Авторские права
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