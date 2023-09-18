Преступная группа из 4 человек пойдёт под суд в Башкирии

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Как следует из версии следствия, местная жительница организовала в Стерлитамаке подпольный игровой клуб. Для осуществления деятельности так называемого казино она также привлекла на должность администраторов ещё троих людей. В разный промежуток времени женщина взяла в аренду квартиры, в которых ею было установлено всё необходимое оборудование и программное обеспечение, используемое без лицензии правообладателей.
Подобным образом свою деятельность банда вела с марта 2022 по июнь 2023 года. За это время авторам программы был причинён ущерб в 167 000 рублей. Полицейские изъяли из собственности клуба 21 игровой автомат.
Прокуратура возбудила уголовное дело и направила его для рассмотрения в городской суд Стерлитамака. Все причастные обвиняются в противозаконной организации азартных игр, а также в нарушении авторских прав, повлекших за собой убытки. Двое обвиняемых признали свою вину. Также стало известно, что инициатора подпольной деятельности ранее уже дважды привлекали к суду по аналогичному обвинению.