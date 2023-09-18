Погрузка в сети ОАО «РЖД» экспортных грузов в порты выросла на 1,7%

Posted 18 сентября, 09:03
Published 18 сентября, 09:03
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Речь идет о портах Северо-Запада, куда отправлено 88,1 миллиона тонн грузов (+4%), портах Дальнего Востока — 76,1 миллиона тонн (+1,1%) и портах Юга — 61,1 миллиона тонн (-0,7%).
Как сообщили в ОАО «РЖД», за восемь месяцев текущего года выросли поставки в порты зерна (в 2,5 раза, до 9,1 млн тонн), химикатов и соды (в 1,6 раза, до 1,8 млн тонн), удобрений (+5,3%, до 15,7 млн тонн) и угля (+2,5%, до 122,6 млн тонн). Доля угля в экспорте составила 54,4%, нефтяных грузов — 21%, удобрений — семь процентов, черных металлов — более пяти процентов, зерна — более четырех процентов, руды — почти два процента.
В направлении терминалов Северо-Запада перевозки угля увеличились до 39,1 миллиона тонн (+12,3%), удобрений — до 13,2 миллиона тонн (+7%), химикатов — до 765 тысяч тонн (+11,6%) и зерна — до 215,5 тысячи тонн (в 3,4 раза).
В направлении портов Дальнего Востока, помимо угля (+3,2%, до 63 млн тонн), выросли экспортные перевозки нефтяных грузов (+3,2%, до 4,6 млн тонн), химикатов и соды (рост в 6,5 раза, до 523,6 тыс. тонн), зерна (рост в 11 раз, до 113,3 тыс. тонн) и удобрений (рост в 1,4 раза, до 50,8 тыс. тонн).
В адрес портов Юга увеличились перевозки зерна (рост в 2,5 раза, до 8,8 млн тонн) и химикатов (+36%, до 464,6 тыс. тонн).