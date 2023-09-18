Мужчина погиб страшной смертью в одном из лесов Башкирии

Трагедия произошла в Абзелиловском районе. Мужчина в возрасте 65 лет попытался пересечь реку Наязы при помощи бревна, расположенного над водой. В процессе он потерял равновесие и полетел вниз, однако до полностью до воды пенсионер так и не долетел — зацепился ногой и нырнул по пояс в реку вниз головой. К сожалению, выбраться ему не удалось.