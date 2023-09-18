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Posted 18 сентября 2023, 10:34

Published 18 сентября 2023, 10:34

Modified 18 сентября 2023, 11:45

Updated 18 сентября 2023, 11:45

Мужчина погиб страшной смертью в одном из лесов Башкирии

Мужчина погиб страшной смертью в одном из лесов Башкирии

18 сентября 2023, 10:34
Фото: Логинова, Степанова. 1MI.
Тело погибшего в повисшем состоянии нашли местные жители.

Трагедия произошла в Абзелиловском районе. Мужчина в возрасте 65 лет попытался пересечь реку Наязы при помощи бревна, расположенного над водой. В процессе он потерял равновесие и полетел вниз, однако до полностью до воды пенсионер так и не долетел — зацепился ногой и нырнул по пояс в реку вниз головой. К сожалению, выбраться ему не удалось.

Уже позднее его тело обнаружили местные жители, которые сообщили об этом в правоохранительные органы. В связи с инцидентом будет проведена проверка, которая определит, не имеет ли произошедшая трагедия криминальный характер. О происшествии сообщает телеграм-канал UFA1.

Ранее Mkset рассказал о том, что на горной тропе в Белорецком районе было найдено тело мужчины, которого разыскивали около суток. К поискам были подключены волонтёры, кинологи и пожарно-спасательный вертолёт Ка-32.

#Происшествия#Проверка#Новости Башкирии#Трагедия#Погибший#Правоохранительные органы#Пенсионер#Абзелиловский район
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