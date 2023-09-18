Лето в Башкирии ещё не закончилось. Прогноз погоды на понедельник

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:32
Updated Сегодня, 03:32
Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ближайшие дни.
На всякий случай, сегодня на работу или учёбу нужно будет взять зонтики — местами могут быть кратковременные дожди. Но ветер при этом не будет мешать прогулкам под деревьями, покрытыми золотом — он будет умеренным, северо-западным.
Одеваться в несколько слоёв одежды не стоит, если не хотите спариться от жары — днём ожидается температура от +17 до +23°.
Однако водителям надо будет быть внимательнее — местами ожидаются туман и снижение видимости до 500 метров и менее.