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Posted Сегодня, 03:29

Published Сегодня, 03:29

Modified Сегодня, 03:32

Updated Сегодня, 03:32

Золотая осень, Башкирия

Лето в Башкирии ещё не закончилось. Прогноз погоды на понедельник

18 сентября 2023, 03:29
Фото: Идэль Гумеров / mkset.ru
Золотая осень, Башкирия
Ещё есть возможность насладиться тёплыми деньками

Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ближайшие дни.

На всякий случай, сегодня на работу или учёбу нужно будет взять зонтики — местами могут быть кратковременные дожди. Но ветер при этом не будет мешать прогулкам под деревьями, покрытыми золотом — он будет умеренным, северо-западным.

Одеваться в несколько слоёв одежды не стоит, если не хотите спариться от жары — днём ожидается температура от +17 до +23°.

Однако водителям надо будет быть внимательнее — местами ожидаются туман и снижение видимости до 500 метров и менее.

#Общество#Башкирия#Уфа#Погода#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Осень
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