Комплексное развитие ЖКХ на 19 лет вперёд: в Уфе назначены общественные слушания

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:22
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев назначил общественные слушания по поводу программы развития ЖКХ в Уфе до 2042 года.
По федеральному законодательству, такая программа разрабатывается муниципалитетом в соответствии с генпланом города. Утвердить её должен горсовет.
До этого проекту программы предстоит пройти публичные обсуждения, которые назначены на 3 октября. С 18 сентября до 2 октября жители Уфы могут подать письменные жалобы, комментарии и предложения к проекту. Сам проект программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры будет опубликован на сайте уфа.рф.
Комиссия по проведению слушаний будет состоять из чиновников и руководителей ресурсоснабжающих организаций. Среди приглашённых — главный инженер «БашРТС» Абдуллин А.Р., гендиректор «Уфаводоканала» Иванов А.Г., начальник Главного управления архитектуры Уфы Хайруллин Р.Ф.