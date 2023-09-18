Комплексное развитие ЖКХ на 19 лет вперёд: в Уфе назначены общественные слушания

До этого проекту программы предстоит пройти публичные обсуждения, которые назначены на 3 октября. С 18 сентября до 2 октября жители Уфы могут подать письменные жалобы, комментарии и предложения к проекту. Сам проект программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры будет опубликован на сайте уфа.рф.