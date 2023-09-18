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Мэр Уфы назначил общественные слушания по программе развития ЖКХ

Комплексное развитие ЖКХ на 19 лет вперёд: в Уфе назначены общественные слушания

18 сентября 2023, 08:01
Фото: mkset.ru

Мэр Уфы назначил общественные слушания по программе развития ЖКХ

Постановление опубликовано на сайте городской администрации

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев назначил общественные слушания по поводу программы развития ЖКХ в Уфе до 2042 года.

По федеральному законодательству, такая программа разрабатывается муниципалитетом в соответствии с генпланом города. Утвердить её должен горсовет.

До этого проекту программы предстоит пройти публичные обсуждения, которые назначены на 3 октября. С 18 сентября до 2 октября жители Уфы могут подать письменные жалобы, комментарии и предложения к проекту. Сам проект программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры будет опубликован на сайте уфа.рф.

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Комиссия по проведению слушаний будет состоять из чиновников и руководителей ресурсоснабжающих организаций. Среди приглашённых — главный инженер «БашРТС» Абдуллин А.Р., гендиректор «Уфаводоканала» Иванов А.Г., начальник Главного управления архитектуры Уфы Хайруллин Р.Ф.

#Общество#Город#Уфа#ЖКХ#Мэрия#Идэль Гумеров
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