Назаров назвал сверхзадачу властей для жителей Башкирии

Среди достижений чиновник назвал строительство 333 фельдшерско-акушерских пунктов, рост продолжительности жизни и снижение смертности. При этом в Башкирии всё равно смертность в 1,3 раза превышает рождаемость, которая продолжает падать. Также Назаров считает успехом проведение Фольклориады. Во время подготовки к ней было построено и обновлено 97 объектов культуры.