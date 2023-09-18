Назаров назвал сверхзадачу властей для жителей Башкирии

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Председатель правительства Башкирии Андрей Назаров опубликовал новый пост в своём телеграм-канале. Он посвящён трёхлетию пребывания на должности. По его словам, эти годы были временем успехов и трудностей. Однако остаются неразрешённые вопросы.
Первые месяцы в Башкирии он Андрей Назаров пребывал в должности вице-премьера. Этот период выпал на начало пандемии ковида. По словам чиновника, «свидетельством трудов» стала единогласное согласие четырёх фракций и шести партий на его утверждение на посту премьер-министра. Это состоялось 17 сентября 2020 года.
Среди достижений чиновник назвал строительство 333 фельдшерско-акушерских пунктов, рост продолжительности жизни и снижение смертности. При этом в Башкирии всё равно смертность в 1,3 раза превышает рождаемость, которая продолжает падать. Также Назаров считает успехом проведение Фольклориады. Во время подготовки к ней было построено и обновлено 97 объектов культуры.
Отдельный абзац руководитель правительства посвятил развитию образования и высшего. В 2023 и 2022 годах ремонт был проведён 140 школах.
Кроме инфраструктурных проектов, Назаров занимался и уровнем жизни. Так, зарплаты в регионе выросли до в 1,5 раз к 2018 году, из-за чего премьер делает вывод, что республика «обеспечивает хорошую динамику развития на ближайшие годы».
Не обошёл стороной Андрей Назаров проблемы. Среди них — дефицит социальной инфраструктуры, проблемы с экологией, нерациональное использование ресурсов. Посмотрим, получится ли правительству республики их решить, чтобы выйти на «сверхзадачу — войти в топ-5 самых комфортных регионов России».