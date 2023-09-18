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Published Сегодня, 05:30

Modified Сегодня, 06:22

Updated Сегодня, 06:22

Премьер-министр Башкирии рассказал об успехах и трудностях в деятельности

Назаров назвал сверхзадачу властей для жителей Башкирии

18 сентября 2023, 05:30
Фото: t.me/agnazarov/2234

Премьер-министр Башкирии рассказал об успехах и трудностях в деятельности

Сегодня исполняется три года со вступления в должность Андрея Назарова

Председатель правительства Башкирии Андрей Назаров опубликовал новый пост в своём телеграм-канале. Он посвящён трёхлетию пребывания на должности. По его словам, эти годы были временем успехов и трудностей. Однако остаются неразрешённые вопросы.

Первые месяцы в Башкирии он Андрей Назаров пребывал в должности вице-премьера. Этот период выпал на начало пандемии ковида. По словам чиновника, «свидетельством трудов» стала единогласное согласие четырёх фракций и шести партий на его утверждение на посту премьер-министра. Это состоялось 17 сентября 2020 года.

Среди достижений чиновник назвал строительство 333 фельдшерско-акушерских пунктов, рост продолжительности жизни и снижение смертности. При этом в Башкирии всё равно смертность в 1,3 раза превышает рождаемость, которая продолжает падать. Также Назаров считает успехом проведение Фольклориады. Во время подготовки к ней было построено и обновлено 97 объектов культуры.

Отдельный абзац руководитель правительства посвятил развитию образования и высшего. В 2023 и 2022 годах ремонт был проведён 140 школах.

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Кроме инфраструктурных проектов, Назаров занимался и уровнем жизни. Так, зарплаты в регионе выросли до в 1,5 раз к 2018 году, из-за чего премьер делает вывод, что республика «обеспечивает хорошую динамику развития на ближайшие годы».

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Не обошёл стороной Андрей Назаров проблемы. Среди них — дефицит социальной инфраструктуры, проблемы с экологией, нерациональное использование ресурсов. Посмотрим, получится ли правительству республики их решить, чтобы выйти на «сверхзадачу — войти в топ-5 самых комфортных регионов России».

#Политика#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии#Андрей Назаров#Идэль Гумеров
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