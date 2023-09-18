Эксперт советует ложиться спать до полуночи для качественного отдыха

Когда световой день укорачивается, для многих из нас приходит «сонное царство»: даже если спалось достаточно ночью, после обеда начинаются проблемы с сонливостью. Если вы находитесь дома, то можно просто лечь и поспать немного, но что делать, если вы на работе? Разберемся, как получить бодрость без кофе и энергетиков в любом месте и в любое время суток, пишет NEWS.ru .