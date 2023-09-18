Эксперт советует ложиться спать до полуночи для качественного отдыха

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Когда световой день укорачивается, для многих из нас приходит «сонное царство»: даже если спалось достаточно ночью, после обеда начинаются проблемы с сонливостью. Если вы находитесь дома, то можно просто лечь и поспать немного, но что делать, если вы на работе? Разберемся, как получить бодрость без кофе и энергетиков в любом месте и в любое время суток, пишет NEWS.ru .
Как получить энергию без кофе по утрам
Эти советы будут полезны для тех, кто решил отказаться от кофеина из-за беременности, советов врача или по другим причинам. Организму может потребоваться несколько дней или даже недель, чтобы избавиться от зависимости от кофеина. Вся это время нам нужно быть в форме, работать и заниматься повседневными делами.
В данном случае проще предотвратить чувство сонливости, чем пытаться его устранить. Поэтому следует придерживаться нескольких простых рекомендаций.
Высыпайтесь. Звучит просто и бесплатно, но это действительно важно. Согласно мнению некоторых врачей, здоровому взрослому человеку в среднем требуется около восьми часов сна. Соблюдение этой нормы ежедневно поможет избежать недосыпа.
Поддерживайте режим дня. Когда мы отказываемся от продукта, который регулярно употребляли, может возникнуть синдром отмены. Это происходит, например, когда человек бросает курить. Важно не сорваться и не вернуться к прежней привычке. Строгий режим дня поможет поддерживать дисциплину и легче соблюдать ограничения.
Ложитесь спать сегодня, а не завтра. Проще говоря, нужно ложиться спать до полуночи. Некоторые специалисты считают, что самый качественный отдых организм получает до трех часов ночи, поэтому в это время следует спать глубоким сном.
Утром, когда просыпаетесь, включайте яркий свет в комнате и предпочитайте лампы с холодным свечением. Это поможет организму быстрее прекратить выработку мелатонина — гормона, отвечающего за сон.