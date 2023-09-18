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Posted Сегодня, 07:40

Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 07:42

Updated Сегодня, 07:42

В Башкирии произошла очередная встреча людей с медведями

Бесстрашный житель Башкирии встретился с медведем лицом к лицу

18 сентября 2023, 07:40
Фото: t.me/ufa_rb/

В Башкирии произошла очередная встреча людей с медведями

Косолапый явно искал пропитание

Молодой парень из Аскарово в Абзелиловском районе пошёл в лес за грибами. Но спускаясь к селу Хамитово, он наткнулся на медведя.

Парень не стал паниковать и начал снимать действия медведя. На видео видно, как мишка рыщет под деревьями, ища себе пропитание, роется в кустах.

Видео: t.me/ufa_rb/
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Автор видео рассказывает, что ему повезло — машину он оставил недалеко.

Недавно мы выпустили целый обзорный материал, посвящённый медведям, выходящим в люди.

#Видео#Уфа#Соцсети#Новости Башкирии#Происшествие#Идэль Гумеров#Медведи#Абзелиловский район
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