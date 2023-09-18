Бесстрашный житель Башкирии встретился с медведем лицом к лицу

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Молодой парень из Аскарово в Абзелиловском районе пошёл в лес за грибами. Но спускаясь к селу Хамитово, он наткнулся на медведя.
Парень не стал паниковать и начал снимать действия медведя. На видео видно, как мишка рыщет под деревьями, ища себе пропитание, роется в кустах.
Автор видео рассказывает, что ему повезло — машину он оставил недалеко.
Недавно мы выпустили целый обзорный материал, посвящённый медведям, выходящим в люди.