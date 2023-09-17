В Уфе таксист вылетел с трассы и погиб

Сегодня, 17 сентября, ближе к полудню на Затонском шоссе произошла авария со смертельным исходом. По предварительным данным, 38-летний таксист за рулёем «Лады Гранта» не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. В результате ДТП водитель скончался от полученных травм.