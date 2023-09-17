В Уфе таксист вылетел с трассы и погиб

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
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Сегодня, 17 сентября, ближе к полудню на Затонском шоссе произошла авария со смертельным исходом. По предварительным данным, 38-летний таксист за рулёем «Лады Гранта» не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. В результате ДТП водитель скончался от полученных травм.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются.
Пресс-служба Госавтоинспекции Уфы также сообщила, что во время проведения массовых проверок водителей в столице Башкирии проверено более 270 транспортных средств, среди которых пресечено 30 нарушений требований ПДД. При этом задержано пять водителей, управлявших автомашинами в состоянии алкогольного опьянения.