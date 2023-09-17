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Posted Сегодня, 09:37

Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

В Уфе таксист врезался в ограду Затонского шоссе и погиб

В Уфе таксист вылетел с трассы и погиб

17 сентября 2023, 09:37. Обновлено в 09:39
Фото: Госавтоинспекция РБ

В Уфе таксист врезался в ограду Затонского шоссе и погиб

Водитель такси разбился после столкновения с оградой шоссе в Уфимском районе 17 сентября.

Сегодня, 17 сентября, ближе к полудню на Затонском шоссе произошла авария со смертельным исходом. По предварительным данным, 38-летний таксист за рулёем «Лады Гранта» не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. В результате ДТП водитель скончался от полученных травм.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются.

Пресс-служба Госавтоинспекции Уфы также сообщила, что во время проведения массовых проверок водителей в столице Башкирии проверено более 270 транспортных средств, среди которых пресечено 30 нарушений требований ПДД. При этом задержано пять водителей, управлявших автомашинами в состоянии алкогольного опьянения.

#Происшествия#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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