В Уфе пройдет «Ночь 1000 велосипедистов»

Также в этот день в столице запланирована всероссийская акция «На работу на велосипеде». Всем, кто проедет на велосипеде по ДК «Машиностроитель» (7:00-10:00, 18:00–20:00) и по Горсовету (7:00 — 10:00) обещают красивые номера #Н1000В и призы.