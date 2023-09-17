В Уфе пройдет «Ночь 1000 велосипедистов»

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Велопробег состоится в Черниковке и пройдет по улицам Машиностроителей, Кольцевой, Ульяновых и Первомайской. Всем уфимцам, желающим принять участие, необходимо зарегистрироваться на сайте.
— Украшайте велосипеды гирляндами и зовите принять участие друзей, в ночь проведения мы выберем обладателей самых заметных и красочных костюмов и наградим специальными призами, — отметили организаторы.
Сбор участников в 20:00 на площади Машиностроителей. Старт велопробега запланирован на 21:00.
Также в этот день в столице запланирована всероссийская акция «На работу на велосипеде». Всем, кто проедет на велосипеде по ДК «Машиностроитель» (7:00-10:00, 18:00–20:00) и по Горсовету (7:00 — 10:00) обещают красивые номера #Н1000В и призы.