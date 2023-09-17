В центре Уфы установят новые световые инсталляции

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
В ближайшее время в центре Уфы появятся бинокли и стереоскопы, новые туристко-информационные центры, модульные павильоны — юрты и стрит-фуд, мобильные сцены и фотозона, посвященная 450-летию Уфы.
Также планируется установка арт-объектов и фотозон, посвященных брендам республики. Появятся информационные элементы с дополненной реальностью, ярмарочные павильоны, киноэкран, перголы, арки для проведения мероприятий. Будут стилизованы крышки люков, а ограничивать движение будут гранитные столбы.
Новое световое оформление получит пешеходная часть улицы Ленина — аллея ArtTerria. Кроме того, в центре города появятся знаки туристской навигации и световые инсталляции.
Субсидия Уфе предоставлена как победителю конкурса по проектированию туристского кода в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».