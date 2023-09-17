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Posted Сегодня, 04:51

Published Сегодня, 04:51

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

В центре Уфы установят новые световые инсталляции

В центре Уфы установят новые световые инсталляции

17 сентября 2023, 04:51
Фото: 1MI
На проектирование туристского кода Уфа получила субсидию в 213 млн рублей. Об этом сообщил на оперативном совещании в мэрии начальник управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Рустам Хазиев.

В ближайшее время в центре Уфы появятся бинокли и стереоскопы, новые туристко-информационные центры, модульные павильоны — юрты и стрит-фуд, мобильные сцены и фотозона, посвященная 450-летию Уфы.

Также планируется установка арт-объектов и фотозон, посвященных брендам республики. Появятся информационные элементы с дополненной реальностью, ярмарочные павильоны, киноэкран, перголы, арки для проведения мероприятий. Будут стилизованы крышки люков, а ограничивать движение будут гранитные столбы.

Новое световое оформление получит пешеходная часть улицы Ленина — аллея ArtTerria. Кроме того, в центре города появятся знаки туристской навигации и световые инсталляции.

Субсидия Уфе предоставлена как победителю конкурса по проектированию туристского кода в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Уфа
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