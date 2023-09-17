В Башкирии самозанятые расскажут о себе в реалити-шоу

— Как правило, предприниматели и самозанятые не всегда имеют достаточно ресурсов для широкого представления себя на весь регион. А такие конкурсы масштабируют и продвигают деловых людей. Благодаря не только финансовой господдержке, но и популяризации предпринимательской деятельности в таком формате предприниматели превращают свое любимое занятие в успешный и узнаваемый бизнес, — подчеркнул министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов.