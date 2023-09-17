В Башкирии самозанятые расскажут о себе в реалити-шоу

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Проект ориентирован на поддержку и популяризацию республиканских производителей, увеличение узнаваемости местных брендов и проводится в рамках реализации в Башкирии нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
— Как правило, предприниматели и самозанятые не всегда имеют достаточно ресурсов для широкого представления себя на весь регион. А такие конкурсы масштабируют и продвигают деловых людей. Благодаря не только финансовой господдержке, но и популяризации предпринимательской деятельности в таком формате предприниматели превращают свое любимое занятие в успешный и узнаваемый бизнес, — подчеркнул министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов.
Кроме субъектов МСП, в конкурсе будут участвовать самозанятые из сферы легкой промышленности и направлений креативной индустрии в Башкирии (производство одежды, обуви, аксессуаров или ювелирных украшений/бижутерии). Заявки на участие приняты, теперь идет открытое онлайн-голосование. 12 полуфиналистов продолжат участие в телешоу, где их ждут всевозможные испытания, тесты и игровые ситуации.
Телеконкурс в формате реалити покажет один из республиканских телеканалов.