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Published Сегодня, 05:45

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В Башкирии введут единый реестр производителей игрушек и средств обучения

В Башкирии планируют сделать единый каталог детских товаров и игрушек

17 сентября 2023, 05:45
Фото: 1MI

В Башкирии введут единый реестр производителей игрушек и средств обучения

Ассоциация предприятий индустрии детских товаров и министерство образования РБ подписали соглашения, в рамках которого в регионе создадут единый реестр производителей игрушек и средств обучения. Соглашение подписано на фестивале «Айдаиграть».

В Уфе на Первом всероссийском фестивале «Айдаиграть» подписано соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров и министерством образования и науки РБ. Согласно документу, планируется дальнейшее развитие сотрудничества, в том числе — проведение пилотного проекта по внедрению единого реестра производителей игрушек и средств обучения в целях разработки рекомендаций по материально-техническому оснащению образовательных организаций.

— Мы должны прийти к созданию некоего каталога детских товаров и игрушек, чтобы к каждой игре было не только свое методическое руководство, но и соответствующий список рекомендованных отечественных мультфильмов, образовательного видеоконтента, — отметил первый заместитель министра образования РБ Ильдар Мавлетбердин на совещании руководителей дошкольных образовательных организаций и производителей товаров для детей.

Также отметим, что на фестивале было подписано соглашение между министерством промышленности, энергетики и инноваций РБ и Иранской Ассоциацией игрушек, в рамках которого предполагается сотрудничество в области новых иранских технологий и расширение ассортимента иранских игрушек на территории Башкирии.

#Общество#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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