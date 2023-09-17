В Башкирии планируют сделать единый каталог детских товаров и игрушек

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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Updated Сегодня, 06:13
В Уфе на Первом всероссийском фестивале «Айдаиграть» подписано соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров и министерством образования и науки РБ. Согласно документу, планируется дальнейшее развитие сотрудничества, в том числе — проведение пилотного проекта по внедрению единого реестра производителей игрушек и средств обучения в целях разработки рекомендаций по материально-техническому оснащению образовательных организаций.
— Мы должны прийти к созданию некоего каталога детских товаров и игрушек, чтобы к каждой игре было не только свое методическое руководство, но и соответствующий список рекомендованных отечественных мультфильмов, образовательного видеоконтента, — отметил первый заместитель министра образования РБ Ильдар Мавлетбердин на совещании руководителей дошкольных образовательных организаций и производителей товаров для детей.
Также отметим, что на фестивале было подписано соглашение между министерством промышленности, энергетики и инноваций РБ и Иранской Ассоциацией игрушек, в рамках которого предполагается сотрудничество в области новых иранских технологий и расширение ассортимента иранских игрушек на территории Башкирии.