В Башкирии планируют сделать единый каталог детских товаров и игрушек

— Мы должны прийти к созданию некоего каталога детских товаров и игрушек, чтобы к каждой игре было не только свое методическое руководство, но и соответствующий список рекомендованных отечественных мультфильмов, образовательного видеоконтента, — отметил первый заместитель министра образования РБ Ильдар Мавлетбердин на совещании руководителей дошкольных образовательных организаций и производителей товаров для детей.