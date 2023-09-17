В Башкирии более тысячи пенсионеров получили сертификаты на оздоровление и спорт

Участник программы сам решает, в каком клубе, спортзале или образовательной организации потратить деньги. Это могут быть занятия танцами, йогой, плаванием, образовательный курс или что-то другое. Единственное условие — организация должна входить в перечень исполнителей, которым государство возмещает расходы. С реестром организаций и предлагаемыми программами можно ознакомиться на сайте ведомства.