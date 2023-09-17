В Башкирии более тысячи пенсионеров получили сертификаты на оздоровление и спорт

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Участник программы сам решает, в каком клубе, спортзале или образовательной организации потратить деньги. Это могут быть занятия танцами, йогой, плаванием, образовательный курс или что-то другое. Единственное условие — организация должна входить в перечень исполнителей, которым государство возмещает расходы. С реестром организаций и предлагаемыми программами можно ознакомиться на сайте ведомства.
Чтобы получить сертификат, нужно обратиться с заявлением в филиал республиканского центра соцподдержки населения или в МФЦ. В этом году на реализацию программы из регионального бюджета выделено 2,5 млн рублей. Сертификаты получили 1266 пенсионеров.
Программа реализуется в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».