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Updated Сегодня, 10:13

В Башкирии более тысячи пенсионеров получили сертификаты на оздоровление и спорт

В Башкирии более тысячи пенсионеров получили сертификаты на оздоровление и спорт

17 сентября 2023, 10:11
Фото: 1MI
Номинал сертификата на оздоровление и спорт для пенсионеров составляет 2000 рублей, сообщили в министерстве семьи, труда и соцзащиты населения РБ.

Участник программы сам решает, в каком клубе, спортзале или образовательной организации потратить деньги. Это могут быть занятия танцами, йогой, плаванием, образовательный курс или что-то другое. Единственное условие — организация должна входить в перечень исполнителей, которым государство возмещает расходы. С реестром организаций и предлагаемыми программами можно ознакомиться на сайте ведомства.

Чтобы получить сертификат, нужно обратиться с заявлением в филиал республиканского центра соцподдержки населения или в МФЦ. В этом году на реализацию программы из регионального бюджета выделено 2,5 млн рублей. Сертификаты получили 1266 пенсионеров.

Программа реализуется в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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