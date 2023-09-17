Певица из Башкирии прошла первый этап телешоу «Голос. Уже не дети»

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
В шоу «Голос. Уже не дети» приняла участие Мария Мирова из Мелеуза. На этапе слепых прослушиваний она исполнила песню «С тобой». Исполнение пришлось по вкусу Полине Гагариной, которая в итоге единственная из членов жюри проекта одобрила ее выступление. Именно ее 17-летняя певица выбрала в качестве наставника.
Напомним, в этом сезоне в проекте выступают участники шоу «Голос. Дети». Мария Мирова участвовала во втором сезоне проекта в 2015 году и была в команде Димы Билана.
Напомним, этой весной в телешоу «Голос» участвовали две уроженки Башкирии — Гульнара Байгузина и Эльмира Диваева.