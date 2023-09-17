Певица из Башкирии прошла первый этап телешоу «Голос. Уже не дети»

В шоу «Голос. Уже не дети» приняла участие Мария Мирова из Мелеуза. На этапе слепых прослушиваний она исполнила песню «С тобой». Исполнение пришлось по вкусу Полине Гагариной, которая в итоге единственная из членов жюри проекта одобрила ее выступление. Именно ее 17-летняя певица выбрала в качестве наставника.