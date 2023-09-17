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Updated Сегодня, 07:08

Мария Мирова из Башкирии прошла первый этап шоу «Голос. Уже не дети»

Певица из Башкирии прошла первый этап телешоу «Голос. Уже не дети»

17 сентября 2023, 06:51
Фото: скриншот из видео

Мария Мирова из Башкирии прошла первый этап шоу «Голос. Уже не дети»

Уроженка Мелеуза 17-летняя Мария Мирова прошла первый этап телешоу «Голос. Уже не дети» на Первом канале.

В шоу «Голос. Уже не дети» приняла участие Мария Мирова из Мелеуза. На этапе слепых прослушиваний она исполнила песню «С тобой». Исполнение пришлось по вкусу Полине Гагариной, которая в итоге единственная из членов жюри проекта одобрила ее выступление. Именно ее 17-летняя певица выбрала в качестве наставника.

Напомним, в этом сезоне в проекте выступают участники шоу «Голос. Дети». Мария Мирова участвовала во втором сезоне проекта в 2015 году и была в команде Димы Билана.

Напомним, этой весной в телешоу «Голос» участвовали две уроженки Башкирии — Гульнара Байгузина и Эльмира Диваева.

#Культура#Видео#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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