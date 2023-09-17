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Updated Сегодня, 10:17

Экспорт зерна из Башкирии по железной дороге вырос в 10 раз

Экспорт зерна из Башкирии по железной дороге вырос в 10 раз

17 сентября 2023, 08:20
Фото: 1MI
Башкортостан за восемь месяцев текущего года отправил на экспорт по железной дороге 3,3 тыс. вагонов зерна, это в 10 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В регионе действует нацпроект «Международная кооперация и экспорт», ключевой целью которого является увеличение доли отправок продукции в другие страны.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства РБ, всего за рубеж отправили 234,4 тыс. тонн зерна. Пшеница, семена масличных культур, солод в зерне и ячмень прибудут в Турцию, Казахстан, Киргизию, Южную Африку и другие страны.

— В структуре экспорта продукции агропромышленного комплекса Республики Башкортостан зерновые культуры занимают порядка 6%, преобладает по-прежнему масложировая продукция — 66%, продукция пищевой и перерабатывающей промышленности, мясная и молочная продукция, — прокомментировали в региональном минсельхозе.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» направлен на выстраивание новых экономических связей и развитие экспорта товаров российского производства.

#Экономика#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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