Экспорт зерна из Башкирии по железной дороге вырос в 10 раз

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
В регионе действует нацпроект «Международная кооперация и экспорт», ключевой целью которого является увеличение доли отправок продукции в другие страны.
Как сообщили в министерстве сельского хозяйства РБ, всего за рубеж отправили 234,4 тыс. тонн зерна. Пшеница, семена масличных культур, солод в зерне и ячмень прибудут в Турцию, Казахстан, Киргизию, Южную Африку и другие страны.
— В структуре экспорта продукции агропромышленного комплекса Республики Башкортостан зерновые культуры занимают порядка 6%, преобладает по-прежнему масложировая продукция — 66%, продукция пищевой и перерабатывающей промышленности, мясная и молочная продукция, — прокомментировали в региональном минсельхозе.
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» направлен на выстраивание новых экономических связей и развитие экспорта товаров российского производства.