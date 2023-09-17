Башкирия получит дополнительно 672 млн рублей на создание модульных отелей

Башкирия получит дополнительные 672 млн руб. на строительство модульных отелей: 418,4 млн руб. — в 2023 году, 253,6 млн — в 2024 году. Напомним, в июне Кабмин выделил Башкирии 258,6 млн руб. в качестве софинансирования строительства модульных отелей (158,6 млн будут направлены в 2023 году и 100 млн — в 2024 году).



Всего регионам на эти цели дополнительно выделили 10 млрд руб. — в дополнение к 8 млрд руб., выделенных летом этого года).