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Башкирия получит дополнительно 672 млн рублей на создание модульных отелей

Башкирия получит дополнительно 672 млн рублей на создание модульных отелей

17 сентября 2023, 11:30
Фото: 1MI
По распоряжению главы Кабмина России Михаила Мишустина, Башкирии выделят еще 672 млн рублей на строительство модульных отелей в регионе.

Башкирия получит дополнительные 672 млн руб. на строительство модульных отелей: 418,4 млн руб. — в 2023 году, 253,6 млн — в 2024 году. Напомним, в июне Кабмин выделил Башкирии 258,6 млн руб. в качестве софинансирования строительства модульных отелей (158,6 млн будут направлены в 2023 году и 100 млн — в 2024 году).

Всего регионам на эти цели дополнительно выделили 10 млрд руб. — в дополнение к 8 млрд руб., выделенных летом этого года).

Предполагается, что это позволит «в достаточно короткие сроки» улучшить качество и увеличить предложение номерного фонда, и таким образом обеспечить более комфортные условия для отдыха в России».

Напомним, летом 2022 года Башкирия вошла в число победителей конкурсного отбора на предоставление грантов для развития туризма в 2023 году. В общей сложности республика получит в текущем году 335,6 млн рублей по трем направлениям — на создание и развитие пляжей, на кемпинги и автокемпинги, а также на развитие инфраструктуры туризма.

#Общество#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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