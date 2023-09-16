Вице-премьер правительства Башкирии Илшат Тажитдинов подал в отставку

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Вице-премьер Башкирии 54-летний Илшат Тажитдинов написал заявление об увольнении. Текущую должность он будет занимать до 4 октября, после чего перейдет на работу в Курултай в качестве депутата.
Напомним, с 2000 года Илшат Тажитдинов является ведущим специалистом, а также главным специалистом отдела экономического развития Главного информационно-аналитического управления Администрации Президента Республики Башкортостан.
Курирует деятельность Управления по делам архивов Республики Башкортостан. Взаимодействует с Государственным Собранием — Курултаем Республики Башкортостан. Координирует реализацию республиканских комплексных программ социально-экономического развития муниципальных образований Республики Башкортостан.
В 2010 году назначен заместителем Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан.