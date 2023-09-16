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Published Сегодня, 05:25

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Updated Сегодня, 06:11

Вице-премьер правительства Башкирии Илшат Тажитдинов подал в отставку

Вице-премьер правительства Башкирии Илшат Тажитдинов подал в отставку

16 сентября 2023, 05:25
Фото: Илшат Тажитдинов// VK.com
Ранее Илшат Тажитдинов написал заявление об увольнении, сообщил Mkset источник в правительстве республики.

Вице-премьер Башкирии 54-летний Илшат Тажитдинов написал заявление об увольнении. Текущую должность он будет занимать до 4 октября, после чего перейдет на работу в Курултай в качестве депутата.

Напомним, с 2000 года Илшат Тажитдинов является ведущим специалистом, а также главным специалистом отдела экономического развития Главного информационно-аналитического управления Администрации Президента Республики Башкортостан.

Курирует деятельность Управления по делам архивов Республики Башкортостан. Взаимодействует с Государственным Собранием — Курултаем Республики Башкортостан. Координирует реализацию республиканских комплексных программ социально-экономического развития муниципальных образований Республики Башкортостан.

В 2010 году назначен заместителем Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан.

#Политика#Новости Башкирии#Госсобрание Башкирии#Тажитдинов Илшат Азаматович#Азамат Нухов#Курултай
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