В центре Уфы ограничат движение из-за нанесения дорожной разметки

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
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Updated Сегодня, 09:51
Так, в понедельник, 18 сентября, с 6:00 до 15:00 для проезда на автомобиле будет недоступен участок улицы Мустая Карима. Как пояснили в пресс-службе администрации Уфы, на участке от ул. Карла Маркса, 30/1, до ул. Чернышевского будут проводиться дорожные работы, в частности планируется нанести здесь дорожную разметку.
Напомним, с 13 сентября в Уфе частично было перекрыто движение по улице Менделеева — на участке от улицы Сагита Агиша и до поворота на лесопарк им. «Лесоводов Башкортостана». Ограничение продлятся до первого декабря.