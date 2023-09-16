В центре Уфы ограничат движение из-за нанесения дорожной разметки

Так, в понедельник, 18 сентября, с 6:00 до 15:00 для проезда на автомобиле будет недоступен участок улицы Мустая Карима. Как пояснили в пресс-службе администрации Уфы, на участке от ул. Карла Маркса, 30/1, до ул. Чернышевского будут проводиться дорожные работы, в частности планируется нанести здесь дорожную разметку.