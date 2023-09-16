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Published Сегодня, 09:43

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Updated Сегодня, 09:51

В Уфе 18 сентября ограничат движение на участке улицы Мустая Карима

В центре Уфы ограничат движение из-за нанесения дорожной разметки

16 сентября 2023, 09:43
Фото: 1MI

В Уфе 18 сентября ограничат движение на участке улицы Мустая Карима

Ограничения вводятся уже в грядущий понедельник, 18 сентября, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

Так, в понедельник, 18 сентября, с 6:00 до 15:00 для проезда на автомобиле будет недоступен участок улицы Мустая Карима. Как пояснили в пресс-службе администрации Уфы, на участке от ул. Карла Маркса, 30/1, до ул. Чернышевского будут проводиться дорожные работы, в частности планируется нанести здесь дорожную разметку.

Напомним, с 13 сентября в Уфе частично было перекрыто движение по улице Менделеева — на участке от улицы Сагита Агиша и до поворота на лесопарк им. «Лесоводов Башкортостана». Ограничение продлятся до первого декабря.

#Город#Уфа#Ограничение движения#Дороги#Общественный транспорт#Новости Уфы#Транспорт#Центр города#Азамат Нухов#Автомобилисты#Автомобили
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