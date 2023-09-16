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Стало известно, кто займет должность председателя Курултая Башкирии

Стало известно, кто займет должность председателя Курултая Башкирии

16 сентября 2023, 05:46
Фото: Константин Толкачев// VK.com
Его кандидатуру в рамках прошедшей ранее конференции регионального отделения «Единой России» выдвинул глава республики Радий Хабиров, сообщает ИА «Башинформ».

Так, в ходе конференции регионального отделения «Единой России» Радий Хабиров предложил выдвинуть на должность председателя Госсобрания республики Константина Толкачева. В свою очередь, делегаты конференции большинством голосов поддержали его кандидатуру.

«Это абсолютно взвешенное решение. Я обратился к Константину Борисовичу с просьбой поработать в этой должности. Во главе нашего Госсобрания, большого, представляющего разные интересы, нам нужен человек, пользующийся абсолютным доверием депутатов, уважением и доверием наших жителей. Константин Борисович — мудрый и сильный руководитель, уверен, что он организует слаженную работу Госсобрания», — подчеркнул Радий Хабиров.

Отметим, что Константин Толкачев бессмено возглавляеет Курултай уже почти четверть века — с 1999 года.

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#Политика#Единая Россия#Госсобрание Башкирии#Хабиров#Региональные органы власти#Константин Толкачев#Азамат Нухов#Курултай
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