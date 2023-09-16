Стало известно, кто займет должность председателя Курултая Башкирии

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Так, в ходе конференции регионального отделения «Единой России» Радий Хабиров предложил выдвинуть на должность председателя Госсобрания республики Константина Толкачева. В свою очередь, делегаты конференции большинством голосов поддержали его кандидатуру.
«Это абсолютно взвешенное решение. Я обратился к Константину Борисовичу с просьбой поработать в этой должности. Во главе нашего Госсобрания, большого, представляющего разные интересы, нам нужен человек, пользующийся абсолютным доверием депутатов, уважением и доверием наших жителей. Константин Борисович — мудрый и сильный руководитель, уверен, что он организует слаженную работу Госсобрания», — подчеркнул Радий Хабиров.
Отметим, что Константин Толкачев бессмено возглавляеет Курултай уже почти четверть века — с 1999 года.